Antonio Rossi ha contestado a Ana María Aldón. El periodista de ‘El programa de Ana Rosa’ fue señalado por la gaditana tras confesar su opinión sobre el torero y lo ocurrido recientemente en su matrimonio.

Ana María Aldón ha pasado a ser uno de los personajes más mediáticos de las últimas semanas en el panorama nacional. Desde que ella diese a conocer los problemas que atraviesa su matrimonio, han sido muchos los que se lanzaron a opinar sobre esta situación de pareja.

Durante su última intervención en ‘Viva la vida’, la colaboradora aseguró que su marido había reaccionado a sus palabras. Sin embargo, a la ex superviviente se le olvidó responder a Antonio Rossi, quien aseguró que parte de la familia de Ortega Cano siente que está aislado. Estas declaraciones provocaron la reacción de la esposa del torero y pidió que «se informara bien antes de meter mierda».

Antonio Rossi contesta ante las declaraciones de Ana María Aldón: «Ni yo vierto mierda, ni me dedico a echar más mierda de la que hay» #AR21Mhttps://t.co/l2WIQ2Mbho — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 21, 2022

Todo ello ha desencadenado que este lunes, desde ‘El programa de Ana Rosa’, el periodista contestara a la gaditana. «Ni yo meto mierda ni intento echar más mierda de la que hay. Si hay mierda la han puesto ellos, no yo. Aquí solo nos dedicamos a contar todos los flecos de una historia. Si la familia de su marido transmite eso, que no maten al mensajero, la información es la que es y la opinión no va a cambiar», aseguró.

Además, Antonio Rossi ha señalado que quiso contactar con Ana María Aldón antes de publicar la noticia, no obstante, le resultó imposible. «La llamé dos o tres veces, le dejé un audio, le dejé un WhatsApp para antes de contar lo que la familia de su marido opina de ella y ver qué opinión tiene ella», comenta el colaborador.

Alessandro Lecquio también quiso intervenir en este debate y ha asegurado que la colaboradora de ‘Viva la vida’ siempre carga contra uno de los tertulianos de la mañana. «La semana pasada me tocó a mí y esta le ha tocado a Antonio», apunta el italiano.