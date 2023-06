Anitta vuelve a sus orígenes con ‘Funk Rave’, su nuevo single

Anitta está de vuelta con un nuevo éxito mundial. Hace unas semanas la artista brasileña actuó en la final de la UEFA Champions League. Una final que se siguió en más de 200 países y en la que la artista hacía historia, presentando su nuevo single: Funk Rave.

La artista brasileña sorprendió a todos los presentes con su actuación, derrochando talento sobre el escenario del Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, en Turquía. Una actuación donde quiso presentar en exclusiva su nuevo sencillo, que finalmente ha visto la luz este viernes 22 de junio.

Se trata de una canción con la que Anitta vuelve a sus orígenes. Un tema que tras su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas, y con el que la artista brasileña del momento en todo el mundo se ha vuelto a meter a sus fans en el bolsillo.

FUNK RAVE is out now! Come listen to it! https://t.co/D0WdYxUz0W pic.twitter.com/lNjhmaxuBl

— Anitta (@Anitta) June 23, 2023