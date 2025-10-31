Anita Williams comparte el diagnóstico de los dos tumores: «Vamos a hacer un seguimiento»

Hace unas semanas, Anita Williams acudió a sus redes sociales para confesarle a sus miles de seguidores el complicado momento a nivel personal que estaba atravesando. Tal y como ella misma le relató, tras hacerse unas pruebas médicas, le detectaron «un par de tumores preocupantes». Unos resultaron muy preocupantes. Y es que, además, cuenta con antecedentes familiares. Pues, en su familia han sido varios los que han sufrido cáncer. «He estado leyendo vuestros mensajes y tampoco quiero que os preocupéis más de la cuenta. Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores… Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia. Estoy esperando los resultados, por eso no tengo ganas de haceros vídeos ni crear contenido», explicó en sus redes sociales.

La catalana, de 28 años, ha vivido varios días con esta incertidumbre. «Me noté un bultito en la mama y me aconsejaron que me hiciera un seguimiento. La mamografía no me la querían hacer porque hasta los 40 no es necesaria, pero a los 35 si tienes antecedentes de cáncer… y yo los tengo. Mi madre, mi tía, mi abuela han tenido todas cáncer de mama», contó. Durante este tiempo en el que ha estado a la espera de los resultados, Anita Williams ha intentado ser positiva para no pasarlo peor. Pero, ya le han dado los resultados de las pruebas médicas.

«Chicos, estoy super contenta, os lo juro. Me han dado los resultados. Me acaba de llamar el médico y me ha dicho que está todo bien», anunció a sus seguidores con emoción. «Gracias a Dios. Que no me preocupe de nada, que vamos a hacer seguimiento cada seis meses porque sí que es verdad que se tienen que ir mirando y tal… pero que, de momento, todo bien», ha agregado.

Esta situación ha tenido a Anita Williams con el alma en vilo. Pues, en el caso de que los resultados no fueran buenos, su mayor miedo era su hijo. Y es que, el pequeño es su vida entera y no quiere que se vea afectado por nada. «Os lo juro que no he rezado tanto como en estas últimas dos semanas», ha confesado. Pues, no ha sido una espera fácil.

Anita Williams, a la espera de los resultados de su hígado

Eso sí, aunque estas pruebas le han salido bien, ha contado que todavía está a la espera de otros resultados. Pues, al parecer, se ha realizado unas pruebas para ver el diagnóstico de su hígado. Pero, este rayito de esperanza ha sido recibido con los brazos abiertos. Pues, ha confesado que ha estado «actualizando constantemente» la app de la clínica por si subían su informe médico.

Anita Williams le ha dicho a sus seguidores que les informará de todo desde que tenga noticias. Pues, su público se ha convertido en su gran familia virtual. Y es que, durante estos días complicados, han sido muchos los que se han volcado con ella y le han deseado lo mejor.