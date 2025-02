La isla de las tentaciones regresó, una noche más, al prime time de Telecinco. El popular reality se ha convertido en una de las apuestas más fuertes de la temporada televisiva y, por lo que reflejan las audiencias, ha sido todo un acierto. Los desencuentros entre Anita y Montoya han cruzado el charco y se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales. Pues, las reacciones del andaluz al ver a su novia siéndole infiel no han dejado indiferente a nadie. Pero, no están siendo los únicos protagonistas de la edición. Andrea y Joel se han ganado el corazón del público durante cada programa.

Pero, lamentablemente, el idílico romance entre los jóvenes ha tocado su punto más bajo. La pasada noche del 10 de febrero, los participantes de la edición vivieron una nueva hoguera cargada de imágenes. Un momento donde la tensión no faltó y en donde Andrea fue testigo de su peor pesadilla. Joel se besó con una de las tentadoras de la villa, Nataly. Un suceso que dejó a la participante completamente impactada. Sin poder creérselo, comenzó a llorar desconsoladamente, pues no quería ver a su chico teniendo un encuentro íntimo con otra mujer.

Pero, sus compañeras, en lugar de mostrarle su apoyo y compresión, la obligaron a ser testigo de las imágenes sin perderse nada. «¡Míralo, para que no se te olvide en tu vida!», le dijo Anita, quien le puso las manos en la cara para que lo viese todo. Un gesto que no ha sentado nada bien a la audiencia del formato, pues no han dudado en criticar a la pareja de Montoya por su falta de sensibilidad y poca empatía.

«Yo me voy, te lo juro», se lamentaba Andrea, entre sollozos. «Confiaba en él», añadía. Fue entonces cuando se sinceró con Sandra Barneda. «No me lo esperaba para nada, me ha tenido engañada todo este tiempo», le dijo. Pero, las imágenes no terminaron ahí. La joven fue testigo de otros momentos que también le dolieron mucho.

Joel le ha roto el corazón a Andrea, y ella no se lo esperaba. «No veo que haya una conexión, sino que juegan y, de repente, se lían. Estoy decepcionada», señaló. Pero, por mucho que intentó mantener la compostura, la situación terminó superando a la participante. Por ello, le pidió a la presentadora permiso para poder levantarse e irse.

Mientras caminaba, Andrea no pudo ocultar su tristeza, Por ello, de un momento a otro, se agachó y comenzó a llorar. Una situación que preocupó a Sandra Barneda, quien acudió rápidamente a consolarla. «Esto será bueno para ti, pase lo que pase. Sigue abriéndote emocionalmente», le dijo la comunicadora.

Sin lugar a duda, una de las hogueras más difíciles de toda la edición. De hecho, en el caso de Anita, la joven no pudo ver lo que había hecho Montoya en la villa debido a que había sido sancionada por la organización de La isla de las tentaciones.