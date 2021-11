Anastasia ha confirmado su próxima gira internacional. La artista estadounidense ha utilizado sus redes sociales para anunciar esta gira tan esperada por sus fans, en la que sin embargo, no realizará ningún concierto en España.

«Sé que aún no hemos salido todos, pero esto es algo que esperar con ansias, ¡poder bailar juntos de nuevo”, escribió la artista en sus redes sociales tras el anuncio de su nueva gira. Un tour de aniversario llamado ‘I’m outta lockdown’, en honor a uno de los mayores éxitos de su carrera.

No obstante, la tristeza ha invadido a sus seguidores españoles, tras comprobar como su ‘I’m Outta Lockdown 22nd Anniversary Tour’ no pasará por España. De esta forma, en el caso de que quieran ver a la artista sobre el escenario, no les quedará más remedio que viajar a algún destino europeo de los que la artista ha incluido en su gira.

I’m so excited to announce my I’m Outta Lockdown 22nd Anniversary Tour, coming to Europe and UK in 2022!🎉😍

Tickets go on sale Friday 26th November, with venue pre-sales from tomorrow. I cant wait to sing for you all again. x#ImOuttaLockdown #CantWait #Tour2022 #anniversary pic.twitter.com/FUYeoSIkfO

— Anastacia (@AnastaciaMusic) November 23, 2021