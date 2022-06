Anabel Pantoja, entre lágrimas al haber incumplido la promesa que hizo a su madre

El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras, presentada por Carlos Sobera. De esta manera, pudimos conocer quién era el primer concursante salvado de la semana, vivimos la ansiada “Mesa de las Tentaciones” y, cómo no, supimos que Anabel Pantoja no está pasando por su mejor momento.

Es más que evidente que la colaboradora de Sálvame está sintiendo una auténtica montaña rusa de emociones, sobre todo desde el pasado domingo. El recordar a Omar Sánchez justo antes de conocer a Arelys, madre de Yulen Pereira, fue algo que le removió mucho. Tanto es así que, en una conversación con el esgrimista, no pudo evitar romper a llorar.

Entre otras cuestiones, le hizo saber que estaba sensible porque le había hecho una promesa a su madre y la ha incumplido. Es entonces cuando dejó claro a Yulen Pereira lo siguiente: “Quiero hablar con mi madre para que me perdone. Le prometí que no iba a hacer topless”, aseguró, entre lágrimas. Su compañero de edición no dudó en abrazarla.

La sobrina de Isabel Pantoja está visiblemente preocupada por cómo puede estar viendo su madre todo lo que está haciendo en el concurso. Y sobre todo al ser consciente de que ha protagonizado unas cuantas escenas un tanto íntimas con Yulen Pereira. Por lo tanto, esas imágenes también las habría visto.

Estos temores se suman a la posibilidad de no llegar a la final junto al esgrimista, ya que es algo que le costaría asimilar. Estas confesiones han llegado después el polémico encuentro entre Arelys y Anabel Pantoja. La joven, emocionada, contó a Yulen cómo ocurrió todo: “Parecía mi mejor amiga. No veas los abrazos que me daba, diciéndome que me daba las gracias por cuidar de su hijo”.

Lo que Anabel Pantoja ni tan siquiera imagina es lo que en realidad, durante estas semanas, ha dicho Arelys sobre ella y su familia en el plató de Supervivientes 2022. Por si fuera poco, recordemos que la madre de Yulen Pereira se enfrentó a un PoliDeluxe que ha generado muchísimas críticas. ¿Cuál será la reacción de Anabel cuando vea todo nada más abandonar los Cayos Cochinos?