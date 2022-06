Anabel Pantoja, entre lágrimas por Yulen Pereira: “Le quiero”

Tras la reunificación en Supervivientes 2022, Anabel Pantoja y Yulen Pereira han protagonizado un nuevo encuentro en el que ambos dejaban de esconder lo que sienten el uno por el otro, sin embargo parece que la alegría les ha durado bien poco. El esgrimista profesional tras meditar la situación de Anabel y lo que espera fuera, tomo la decisión de echar el freno con su compañera, y tras una conversación privada entre ellos, concluyó con la sevillana completamente rota.

Anabel visiblemente indecisa y sin saber que hacer al respecto comentaba: “No quiero hacerle daño a nadie”. Por su parte, Yulen continuaba explicándola los motivos de su distanciamiento: “Me ha jod***, porque me estabas escribiendo una carta a mí pero también estabas pensando en él. A lo mejor estoy haciéndome pajarillos en la cabeza y cuando llegue fuera me dices que tienes otra vida”.

Tensión entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja, tras expresar lo que sienten el uno por el otro: «Me estabas escribiendo una carta a mí pero también pensabas en él»#TierraDeNadie6

https://t.co/74ZtPfec5j — Supervivientes (@Supervivientes) June 8, 2022

Pero aquí no se quedaría todo, tras haber pasado el mal trago, Anabel Pantoja quiso desahogarse con su amiga, Ana Luque: “Todo lo que le he dicho es de corazón y lo he reconocido delante de toda España y ahora se pone así…”. Entre lágrimas, la colaboradora de Sálvame le comentaba a su compañera lo que sucedió: “Y yo también me estoy soltando y me estoy ilusionando, para que ahora me dé un palo aquí”.

Ante uno de los peores momentos que ha vivido en Supervivientes 2022, inundada en lágrimas, la sevillana le aseguraba a su compañera que “le quiere”, debido a que si no lo sintiese así, no reaccionaría de esa manera. “Me quiero ir de aquí. Estoy más enganchada que un anzuelo a un pez es que él encima se piensa que no”.

Asimismo, Ana Luque intentó consolar a su amiga: “No te va a dar ningún palo”, en medio de un gran sofocón de la concursante. Y es que, tal y como asegura ella: “Quiero hacer las cosas bien”, a lo que le respondió su compañera: “Lo has hecho bien, no has metido la pata ni nada”.