Joaquín Prat se pronuncia sobre la actitud de Anabel Pantoja con Omar Sánchez

Joaquín Prat ha sido muy contundente con la actitud de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes 2022’. Este martes, en ‘El programa de Ana Rosa’ se comentó el último acercamiento de la sobrina de Isabel Pantoja y Yulen, y el presentador incluso se atrevió a lanzar un consejo a Omar Sánchez.

Anabel Pantoja y Yulen ya no se esconden. Lejos de esconder sus sentimientos, la concursante ha reconocido que es el hombre más especial que ha conocido nunca. Unas palabras que no habrían sentado nada bien a su ex marido, Omar Sánchez.

«Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Sobre todo has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo. Te quiero, mi príncipe», decía la carta que le escribió Anabel a Yulen hace unos días declarándole su amor. Desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, Joaquín Prat ha afeado la actitud de Anabel, poniéndose en el lugar de su ex marido. «Deja a Omar a la altura del betún», señaló el presentador. Además, ha dado un consejo al canario.

Joaquín Prat opina de una posible relación entre Omar Sánchez y Alexia Rivas y reacciona en contra de Anabel Pantoja#AR7Jhttps://t.co/hrkJSZbCGm — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 7, 2022

«Si Omar tuviera mala leche, que yo dudo que la tenga, y quisiese vengarse de Anabel por todo lo que dijo en la Palapa… Lo peor que puede hacer para darle en las narices», manifestaba el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’, haciendo referencia a tener un acercamiento con su amiga y compañera de edición Alexia Rivas.

Tal y como explicó Omar Sánchez en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’, las palabras y actitud de Anabel le han hecho mucho daño aunque no cierra las puertas a volver a enamorarse: «Yo ahora estoy soltero y tengo la puerta abierta con Alexia o cualquiera (…) Si pasara algo con ella estoy en todo mi derecho al igual que Anabel».

Mientras tanto, Anabel Pantoja sigue ajena a todo el revuelo que se ha generado con su actitud, aunque tampoco parece que vaya a importarle lo que pueda ocurrir, pues está volcada en aprovechar cada día en el concurso junto a Yulen.