En esta nueva edición de ‘Supervivientes’, las broncas están a la orden del día. Y sino que se lo pregunten a Anuar Beno, que ha vuelto a protagonizar un fuerte desencuentro en el que ha terminado por perder los papeles.

Después de haber llamado a Juan Muñoz “fracasado”, el concursante recibió multitud de críticas. Sin embargo, lejos de mejorar la situación, nuestro protagonista se ha visto envuelto en otra discusión. Se trata de su compañera Ana Luque a la que, para muchos, ha atacado de manera demoledora, lo que le ha costado quedarse sin apoyos, incluso el de su buen amigo de concurso, Kiko Matamoros.

La comentada bronca se dio lugar en Playa Fatal por los turnos del fuego. Los concursante discutían entre ellos hasta que, finalmente, la tensión acabó estallando de mala manera entre Anuar Beno y Ana Luque, amiga de Olga Moreno. “¿Cada vez que hable me vas a rebatir? Lo digo cien veces como me salga de la corona. Sé un poco tú y deja de pegarte a Kiko. Parece esto el colegio. ¿Tú sabes qué edad tengo? ¡46! Ya te veré a ti dentro de 20 años lo que estás haciendo” comentaba visiblemente cabreada.

Unas palabras que terminarían por encender al hermano de Asraf, quien no tardó en cargar contra ella. “Señora, no me señale con el dedo. ¡Señora!” le recriminaba. Seguidamente, la concursante le llamaba “niñato”, a lo que el joven participante la respondía: “Eh, esa boca, ¡vieja!”.

Los turnos del fuego desatan una discusión entre Anuar y Ana Luque 🔥 🌴 #ConexiónHonduras3 https://t.co/vn5tTROUvc — Supervivientes (@Supervivientes) May 8, 2022

Durante el transcurso de la bronca, apareció Kiko Matamoros para pararle los pies de inmediato a Anuar. “Cuidado, ¿eh?” le comentaba seriamente el colaborador. Sin embargo, el concursante se justificaba de sus comentarios: “Hay cosas que no. Si me gritan y salto también me quejo, pues ya está”.

En la gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, Isa Pantoja ha comentado el comportamiento del hermano de su pareja: “Así no le reconozco, he tenido con él un trato diferente. Faltas de respeto tienen todos en algún momento porque están pasando hambre pero hay un momento en el que se cruza la línea. No puedo defender una cosa que ni su hermano podrá justificar. Es injustificable”.