Kiko Matamoros se emociona en ‘Supervivientes 2022’ tras recibir un precioso mensaje de Marta López Álamo. El empresario está pasando uno de los momentos más duros del concurso en Honduras.

El estado físico del colaborador de ‘Sálvame’ es uno de los aspectos más comentados del reality. Ni el cansancio, los mosquitos ni el hambre han podido con él, sin embargo, la sombra del abandono siempre está presente. Este miércoles, el concursante ha recibido una gran dosis de energía.

Kiko Matamoros tuvo un regalo doble. Por una parte, un dibujo de su nieto Mati y, por otro lado, el madrileño pudo hablar durante unos minutos con su pareja, Marta López Álamo. «Es un dibujo de mi nieto Matías. Salen él, su hermano, la perra, la madre y me dice ‘Te quiero mucho’. Yo también te quiero mucho, Mati, os quiero mucho a todos», dijo el empresario muy emocionado.

La sonrisa de @KikoMatamoros al ver el pergamino lo dice todo: «Es un dibujo de mi nieto» ❤ 🌴 #TierraDeNadie1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/XtH2E6O8FE — Supervivientes (@Supervivientes) May 4, 2022

Después llegó el turno de hablar de la influencer. «El hombre del que estoy enamorada merece que lo conozca todo el mundo. Mi vida, estoy orgullosa de ti, te amo con todo mi corazón. Todo lo que hablamos antes de irte sigue exactamente igual. No van a poder contigo unos mosquitos», le asegura la joven.

«Queremos ver a un Kiko gracioso, lo buena persona que eres, lo humano que eres y el gran corazón que tienes», finaliza la modelo. La respuesta del colaborador fue bastante escueta y se limitó a dar las gracias bastante afectado. Poco antes de esta conversación, el concursante se sinceró y habló de las molestas picaduras que sufre a diario.

«Creía que iba a ser un poco más fácil, no contaba con que me iban a picar los bichos estos de esta forma salvaje. Tengo partes de mi cuerpo inflamadas y con problemas incluso de movilidad o para cerrar las manos», explica Kiko Matamoros. Sin embargo, el madrileño tiene muy claro que no tiene pensado abandonar y así demostrar que tiene «narices para seguir a pesar de todas las dificultades».