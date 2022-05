No es ningún secreto que, a pesar que llevan tan solo un par de semanas en los Cayos Cochinos, los concursantes de ‘Supervivientes 2022’ ya están teniendo grandes enfrentamientos. Uno de los más sonados ha tenido lugar recientemente en Playa Fatal, con Anuar Beno y Juan Muñoz como protagonistas.

Todo comenzó cuando el hermano de Asraf decidió echar en cara al humorista que no les ayudara a hacer fuego. Lejos de que todo quede ahí, el joven lo hizo con diversas faltas de respeto que no solamente no gustaron al resto de sus compañeros. Y es que la audiencia se ha mostrado de lo más crítica al respecto.

“¿Cómo van esas vacaciones? Parece que estás en Benidorm”, aseguró Anuar Beno. “Ahora estamos currando todos”, incidió. “Yo también he currado cuando estabais durmiendo. Pareces el delegado de clase, macho”, respondió el que fuera integrante de Cruz y Raya a su compañero en Playa Fatal.

El cuñado de Isa Pantoja comenzó a alterarse por momentos: “¿De qué vas con la ironía?”. Juan Muñoz, al ver cómo se estaba tornando la conversación, decidió alejarse del hermano de Asraf. Eso sí, no sin antes hacerle una peineta. Algo por lo que Anuar reaccionó con fiereza: “Vas a sacarle el dedo a quien yo te diga, ¡sinvergüenza! Que tienes una edad para estar vacilando”.

Al ser consciente de lo que acababa de hacer, el humorista no tardó en pedirle disculpas. Pero parece que no fue suficiente, puesto que Anuar quiso ir más allá al faltarle el respeto: “¿Pero quién eres? ¿Qué haces? Venga, vete a dar otro paseo, ¡fracasado! No te falto al respeto porque eres una persona mayor”.

Al escuchar a su compañero, Juan Muñoz no tardó en responder: “Me llamas fracasado, si eso no es faltar al respeto…” El hermano del modelo se mostró más duro: “Venga, a seguir con los paseos, caballero. Ahora le doy un taca taca para que no le cueste tanto”. En ese preciso instante, Ana Luque y Yulen Pereira decidieron parar los pies a Anuar al ser conscientes de que se estaba pasando. El joven no pudo evitar enfadarse ante la reacción de sus dos compañeros.