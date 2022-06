Yulen Pereira a Anabel Pantoja: «Me estabas escribiendo una carta a mí pero pensabas en él»

El pasado martes 7 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. De esta manera, vimos imágenes inéditas de la Palapa donde eran dos los protagonistas: Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Los concursantes de ‘Supervivientes 2022’ ya no esconden lo que están sintiendo.

Debemos tener en cuenta que el pasado jueves, los espectadores del reality vieron las imágenes de cómo Anuar hizo entrega a Yulen Pereira de una carta que Anabel había escrito de su puño y letra. El esgrimista no tardó en reconocer lo siguiente: “No he encontrado a una mujer así en mi vida”. A pesar de todo, el pasado martes pudimos ver imágenes inéditas de la Palapa.

Yulen, en un momento dado, decidió echar el freno. Algo que llamó la atención a Anabel, quien no tardó en hablar personalmente con él. Es entonces cuando el deportista quiso sincerarse: “Tú me haces una carta, mazo bonita, y le dices a Anuar después de la carta que eso lo puede ver ‘El Negro’”, refiriéndose a Omar Sánchez.

La andaluza quería decir claro que su intención es “no hacer daño a nadie”. Yulen continuó expresando lo que sentía: “Me ha jodido, porque me estabas escribiendo una carta a mí pero también estabas pensando en él”. Es por eso que quiso ir más allá: “A lo mejor estoy haciéndome pajarillos en la cabeza y, cuando llegue fuera, me dices que tienes otra vida”.

Anabel Pantoja, inevitablemente, se quedó sin palabras puesto que ese era también el miedo que ella sentía respecto a él. Por ese mismo motivo, la prima de Kiko Rivera no dudó un solo segundo en abrazarle fuertemente, mientras él decía lo siguiente: “Yo no quiero sentirme como el segundo plato de nadie”.

Más tarde, durante la noche en Playa Cabeza de León, la andaluza no tardó en sincerarse tanto con Ana Luque como con Ignacio de Borbón tras su encuentro con Yulen Pereira en la Palapa: “Lo he notado mucho más distanciado. Desde hace dos días se está rayando. Me da miedo que él ahora se aproveche de esto y diga que quiere desacostumbrarse”. ¿Lograrán solucionar sus diferencias antes de que sea demasiado tarde?