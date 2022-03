El pasado martes 29 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Sálvame’. Es entonces cuando fuimos partícipes de cómo Anabel Pantoja, una vez más, había llegado al límite. La joven reconoce que cada vez se siente más sola en el programa y está cansada de luchar, contra tantas personas, por defender a Isabel Pantoja. Como consecuencia de la emisión de la primera entrega de ‘Sin perdón’, la docuserie dedicada a su tía, la joven se ha visto sobrepasada por las críticas.

“¿Cuántas imágenes hay de Rocío Jurado recogiendo a Rocío Carrasco? Cansa que digáis que es mala madre, ¡porque no ha sido mala madre! Habrá tenido lo que habrá tenido, pero mala madre no ha sido”, aseguró la influencer. Además, añadió: “No les ha faltado de nada a sus hijos. ¡Ya está bien! ¿Por qué no iba a recogerles al colegio? Porque estaba trabajando 6 meses en América para que a su hijo y a su familia no les faltar de nada”.

Es más que evidente que la colaboradora de ‘Sálvame’, ante las críticas y las insinuaciones de algunos de sus compañeros, llegó al límite: “Aquí se trae a gente para hacer daño a mi tía. Aquí ha llamado gente para defenderla y se le ha colgado el teléfono”. De esta manera, Anabel Pantoja acusó al programa de tener una campaña en contra de Isabel Pantoja.

Anabel no puede más y se marcha de plató tras una discusión con Gema López 💥 https://t.co/Mk1x8xeskC — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 29, 2022

La influencer, además, se enfrentó a Gema López tras desmentir que la artista cambió su herencia: “La información que diste el otro día es falsa”. Por si fuera poco, fue más allá: “Yo tengo mis fuentes, tú tienes las tuyas. Ella no ha cambiado el testamento. Tienes chulería y prepotencia. Ella no ha desheredado a sus hijos”, confirmó, mientras abandonaba el plató de ‘Sálvame’.

Casi entre lágrimas, Anabel Pantoja confesaba estar harta de que “no se me escuche y que hago dramas de todos. Estoy harta de luchar contra 10 personas”. Al ver la situación, Belén Esteban trató de mediar para que su amiga no abandonara su puesto de trabajo de esa manera. Así pues, la andaluza se enfrentó a un juego en el que debía decir quién era inocente y quién culpable de la mala imagen de la tonadillera.

Personas como Antonio Rossi, Isabel Rábago o María Patiño aparecieron en pantalla. Anabel Pantoja no dudó en decir que eran culpables porque “han dado información dañina, son intimidades”. Aprovechando la ocasión, Anabel se sinceró: “Pero es que no lo entendéis. Mi palabra no vale para nada porque es mi tía”. Finalmente, sentenció de la siguiente manera: “Me hierve la sangre porque es mi familia. Me duele ella, me duele mi tío, me duelen mis padres, me duelen mis primos, me duele todo”. ¿Será su marcha definitiva de ‘Sálvame’?