Anabel Pantoja anuncia, entre lágrimas, un cambio de etapa: «Feliz por lo que viene»

Anabel Pantoja ha vivido un verano arrollador y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho junto a su pareja y su hija. La sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Pero, también se ha labrado un perfil en redes sociales. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 2 millones de seguidores. Un medio donde acostumbra a compartir contenido relacionado con su día a día y sus proyectos a nivel profesional. Y es que, su público se ha convertido en su pequeña familia, virtual. Para bien o para mal. Por ello, recientemente, ha querido compartir una de sus publicaciones más emotivas.

Se acaba el mes de agosto y, con ello, vuelve la rutina propia del mes de septiembre. Un nuevo comienzo que, por lo que ha indicado la sevillana, será muy significativo para ella. A través de un audiovisual de pocos segundos, Anabel Pantoja ha compartido una imagen de su hija de espaldas a la cámara jugando. Seguidamente, ha procedido a grabarse, entre lágrimas, mientras miraba la casa que tiene en Gran Canaria. Y es que, la isla canaria se ha convertido en su segundo hogar. Un pequeño dato que no para de mostrar con orgullo en sus redes sociales.

De esta manera, se puede ver como Anabel Pantoja sale de la casa y cierra la puerta. Un vídeo que ha acompañado de un mensaje muy críptico, pero personal. «Muchas emociones, pero muy feliz por lo que viene», anuncia. De momento, se desconoce cuál es la nueva etapa en la que se embarcará la influencer y colaboradora televisiva.

Pero, teniendo en cuenta la importancia que ha querido darle a su casa en Canarias, podría interpretarse que se mudará a un nuevo domicilio. Un nuevo hogar para ver crecer a su niña y que compartirá con su pareja, David Rodríguez. Asimismo, y como no podía ser de otra manera, la publicación se ha inundado de todo tipo de mensajes.

«A por todas», «Suena a proyecto con ilusión. Eso es bueno», «Venga que ya vamos a estar dándote abrazos por aquí», «Todo llega por algo mejor. Eres maravillosa», «Ojalá vuelvas a Sevilla. Rodeada de los tuyos, con tu madre compartiendo tiempo y ayudándote con tu bebé. Así la vida será un poquito más fácil y más plena», «Sea lo que sea os deseo todo lo mejor», son algunas de las palabras que se pueden leer.

¿Será Anabel Pantoja concursante de ‘Supervivientes All Stars’?

Cabe señalar que, algunas personas han interpretado este anuncio de Anabel Pantoja como un posible guiño a su participación en Supervivientes All Stars. Recordemos que el popular reality de supervivencia regresa este próximo mes de septiembre y lo hará de la mano de una edición muy especial. Pues, concursantes estrella de ediciones pasadas volverán a Honduras para demostrar lo aprendido.

¿Será Anabel Pantoja una de las concursantes de la edición? De momento, no hay nada confirmado por parte de la sevillana. Pero, tampoco por parte de la productora. Por lo tanto, tan solo queda esperar para descubrir cuál es esa nueva etapa que está a punto de vivir.