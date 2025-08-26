Soy jardinero y si ves estos agujeros en tu césped, actúa inmediatamente: evitarás un problema

Los agujeros en el césped de tu jardín invitan a actuar rápidamente ante un problema que puede llegar de forma regular. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marcará estos días. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha no pensábamos que podríamos empezar a tener en consideración determinados elementos. Por lo que, quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta que estamos ante un elemento que acabará siendo nuestra carta de presentación.

El jardín es la parte visible de nuestra casa, por lo que, quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Son días de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones que pueden acabar siendo los que marcarán unos días en los que tocará estar pendientes de este tipo de elementos que serán claves. Es hora de apostar por una serie de elementos que será lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Son tiempos de pensar en la manera de que nuestro césped refleje todo lo que somos.

Evitarás un problema

En esencia, lo que queremos es apostar por un plus de buenas sensaciones en nuestro jardín. Mantener todo en perfectas condiciones puede acabar siendo algo que necesitamos, en especial en estos días en los que queremos que toda la casa esté perfecta.

Incluido ese elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Este tipo de elementos serán los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Un jardín cuidado será algo que realmente nos descubra lo mejor de un tipo de elemento verde que solemos tener en numerosas ocasiones.

El césped se ha convertido en el mejor aliado de un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Es hora de evitar el problema, especialmente si podemos prevenirlo, viendo que hay agujeros en el césped, puede significar que estamos ante un detalle que puede ser esencial. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días.

Si ves estos agujeros en el jardín actúa rápidamente

Los agujeros en el césped suelen ser obra de pequeños animales, por lo que, quizás, tienes una serie de intrusos en tu casa. Es importante saber el tipo de animal y la forma de ahuyentarlo o puede acabar siendo especialmente perjudicial para el césped, pero también para las personas que viven en ella.

Los expertos en paisajismo de Maria Lenz nos dan una serie de consejos básicos para que nuestro césped acabe siendo el mejor del barrio:

Riega profundamente y con poca frecuencia. Este patrón de riego fomenta el crecimiento de las raíces, lo que aumenta la resistencia a la sequía y las enfermedades. Cada sesión de riego debe humedecer el suelo hasta la profundidad de las raíces más bajas existentes, que tienden a ser de al menos 15 cm para un césped saludable.

Busca signos de secado. No esperes hasta que el césped esté marrón antes de darle más agua

Corta el césped alto. La hierba alta hace que el césped sea mucho más saludable. Nunca corte el césped por debajo de 5 cm y manténlo a 6 y 9 cm como máximo.

Corta el césped cuando esté fresco y seco. Evita cortar durante la parte más calurosa del día, cuando el césped es más vulnerable. También evita cortar mientras está mojado.

Deja buena parte de los recortes de hierba en el césped. Los recortes de hierba se descomponen rápidamente y proporcionan nutrientes para el césped.

Afila las cuchillas de la podadora regularmente. Las cuchillas sin filo trituran las hojas de la hierba, dejándolas irregulares y vulnerables a daños mayores. Unos dos afilados anuales generalmente están bien para el césped de una casa, pero es mejor afilarlo 3-4 veces por temporada si se usa mucho la podadora.

Elije un fertilizante orgánico si es posible. El fertilizante hecho de productos animales o vegetales se descompone en proteínas y carbohidratos que alimentan las lombrices de tierra y los microbios en el césped. Mantener estas poblaciones garantiza un suelo bien aireado y una rápida descomposición de los restos de césped cortado. Los fertilizantes orgánicos además son menos propensos a dañar el césped que los productos químicos.

Podrás tener un jardín ben cuidado con pequeños esfuerzos que puedes poner en práctica. Merece la pena invertir tiempo y esfuerzos a la hora de conseguir la parte verde de nuestra casa más bonita, especialmente en esta época del año en la que pasamos más tiempo fuera.