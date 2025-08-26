Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Úrsula organiza un brindis mortal

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado lunes 25 de agosto, los espectadores de esta historia pudieron disfrutar del capítulo 239 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Mercedes está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Y es que, la mujer está rota de dolor por la marcha de Bernardo. Una complicada situación donde Matilde se convierte en su principal apoyo.

Paralelamente, en la Casa Grande, Ana descubre la verdad. Úrsula está dispuesta a todo con tal de cumplir su objetivo y que sus planes salgan victoriosos para ella. Un entramado que será descubierto por Ana. Eso sí, Úrsula no es la única que quiere salirse con la suya, Julio también. A este conjunto de situaciones hay que sumar el importante encuentro del Gálvez de Aguirre con Adriana y Rafael. Una reunión donde les deja claro que está más que dispuesto a acabar con todo.

¿Qué sucede en el capítulo 240 de ‘Valle Salvaje’, que se emite hoy, martes 26 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, después de todo, Adriana se despide de Luisa. Su tiempo en Valle Salvaje ha concluido de manera definitiva, pero eso no quita el hecho de que la vaya a echar mucho de menos. Paralelamente, Martín vivirá un tenso encuentro con su hermana. Y es que, no tendrá reparos en acusarla de haber intentado que lo echen de la Casa Grande.

Pero, precisamente, será ahí donde los Gálvez de Aguirre presenciarán un hecho que marcará un antes y un después. ¿Qué será? Lo que está claro es que todo cambiará a partir de ese momento. Posteriormente, Úrsula se reúne con Rafael, Adriana y Julio. Un encuentro que tiene un único objetivo y donde la primera ejecutará su macabro plan.

Todos los presentes alzan las copas para brindar por el futuro que se aproxima, pero todo cambiará. El contenido de una de las copas ha sido adulterado y las consecuencias de ello serán mortales. Uno de ellos perderá la vida en Valle Salvaje. ¿Quién será? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.