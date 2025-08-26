La pelea entre Ramón Arcusa y Manolo de la Calva que casi acaba con el Dúo Dinámico

La muerte de Manolo de la Calva a los 88 años ha sido un duro golpe para el mundo de la música y para los millones de seguidores que el Dúo Dinámico tiene en todo el mundo, ya que triunfaron en España y en América con sus canciones. En un comunicado publicado en redes sociales, Ramón Arcusa, el otro componente de la banda, comunicaba la triste noticia el día 26 de agosto. «Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», escribía en la red social X (antes conocida como Twitter).

Se conocieron como delineantes técnicos de una empresa de motores, donde descubrieron su amor por la música, donde cantaron por primera vez en la fiesta de Navidad de la empresa. Desde ese momento decidieron comenzar una carrera como cantante, eligiendo el nombre de The Dynamic Boys para bautizar a su grupo y grabar algunas canciones en una maqueta, que llevaron a un conocido locutor de la emisora Radio Barcelona. Allí les recomendaron que se olvidasen de utilizar un nombre en inglés. Así nació el mítico Dúo Dinámico.

El éxito les ha sonreído durante décadas gracias a canciones como Oh, Carol, Quisiera ser, Perdóname, Amor de verano, Canción triste y su eterno Resistiré, aunque en sus primeros años fueron unos incomprendidos por su estilo, completamente alejado de los que se llevaba en los años 50 y 60. De ahí que se reivindicasen como el primer grupo indie de nuestro país, como hicieron en su concierto en el festival Sonorama Ribera, en el año 2016, donde compartieron cartel con grupos como Izal, Miss Caffeina o Second.

Tal y como contaron en el programa Lazos de Sangre, en el año 2021, explicaron ante las cámaras que su discusión más grande ocurrió porque se enamoraron de la misma chica. La protagonista de esta historia era una bailarina que actuaba con ellos durante sus conciertos, teniendo primero una relación con Ramón y más tarde con Manolo, pero con ninguno llegó a nada serio.

Esto provocó tensiones entre los grandes amigos, que durante muchas semanas tuvieron que guardar las apariencias al subir a los escenarios y al hablar con la prensa y los fans, pero cuando estaban en privado no se hablaban. Este distanciamiento duró alrededor de un mes, pero cuando esta chica les dejó a los dos y abandonó el trabajo como bailarina los dos pudieron arreglar sus diferencias.

El secreto, tal y como contaban en aquel programa, es que una vez terminaban las giras, grabaciones y conciertos, cada uno hacía su vida y trataban de no mezclar demasiado lo personal con lo profesional. Aunque pueda parecer extraño, aseguraban que esa era la clave de que no tuvieran más crisis en el Dúo Dinámico.

Ramón de la Calva se casó con Shura Hall, una mujer británica con la que encontró el amor en la grabación de la película Búsqueme una chica. Manolo de la Calva se casó con Mirna Carvajal, con la que tuvo dos hijos.