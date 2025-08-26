La rápida recuperación del comisionado ‘fake’: se fue de chupitos horas después de su alta hospitalaria

El viernes 8 de agosto, el ex comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel Batalla, -que dimitió tras la investigación por su título falsificado-era ingresado de urgencia por un intento de suicidio. Apenas unas horas después, en la mañana del sábado, el dirigente socialista fue visto en la terraza de un local del municipio de La Eliana (Valencia) -donde fue alcalde- departiendo de forma distendida con varios amigos, con quienes, según testigos, compartió barrejat, una bebida alcohólica típica valenciana, mezcla de mistela y cazalla.

Las fotografías que acompañan esta información fueron captadas en torno a las nueve de la mañana del sábado 9 de agosto. Ángel Batalla se reunió con dos empresarios de la localidad, con los que mantiene una estrecha amistad, en la terraza de un establecimiento de la calle Purísima de La Eliana, que a esa hora estaba vacía. El ex comisionado mostró una actitud distendida y relajada con estos allegados, pese a que el día anterior había sido ingresado de urgencia en el hospital de Llíria (Valencia) por un intento de suicidio. El ex político socialista recibió el alta hospitalaria el mismo día de su ingreso.

José María Ángel Batalla dimitió el pasado 31 de julio de su cargo de comisionado y como presidente del PSPV-PSOE tras abrir la Fiscalía Anticorrupción y la Oficina Antifraude de Valencia una investigación sobre su título falsificado para ser funcionario en la Diputación de Valencia.

José María Ángel ocupó distintos puestos de responsabilidad política ligado al Partido Socialista, como el de alcalde de La Eliana durante dos décadas (1997-2015), senador y responsable de Emergencias en los gobiernos de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. En diciembre, fue promocionado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA.

Según la investigación, el político socialista habría presentado hace cuatro décadas un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía que no consta en la Universidad de Valencia, para acceder a la Administración Pública. Su mujer, Carmen Ninet, también está siendo investigada por emplear otro título falsificado para lograr el cargo de subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad (MuVIM). Ninet no ha aportado la documentación requerida por la Diputación de Valencia, por lo que se vería abocada a la destitución.

El ex comisionado ha defendido que «jamás» falsificó ningún título y que «su acceso como funcionario de la Diputación de Valencia fue de forma legal y reglamentaria».

En una carta remitida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para comunicarle su dimisión, Batalla denunciaba las «reiteradas actitudes de inquina» hacia su persona, «con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente», en su consideración. «Y sinceramente, no aguanto. Me voy. Me jubilo. Y voy a defender con todo mi tiempo y mis fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor», concluía en su misiva.

El 8 de agosto, tras recibir un aviso, Batalla fue trasladado de urgencia por los bomberos al Hospital de Llíria (Valencia), donde quedó ingresado por un intento de suicidio. Permaneció varias horas en el centro sanitario hasta que, ese mismo día, fue dado de alta. Como publicó este periódico, nunca llegó a perder el conocimiento.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se defendió la figura de Ángel Batalla, incluso tras conocerse la investigación sobre su título falsificado. Especialmente, la también valenciana ministra de Universidades, Diana Morant, quien mostró un apoyo férreo al ex comisionado, llegando al punto de cuestionar las actuaciones de Antifraude.

«En estado de shock y rotos de dolor por el estado de Jose María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso. José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado», escribió Morant, tras conocerse la noticia del ingreso. Morant calificó también de «cacería humana» que los medios revelasen la investigación al comisionado.

Pedro Sánchez también se implicó personalmente en su defensa: «Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos», escribió el presidente del Gobierno en su cuenta de X (Twitter), ante el ingreso de Batalla.