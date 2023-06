Ana María Aldón revoluciona ‘Supervivientes 2023’ al desvelar sus experiencias sexuales

Ana María Aldón se ha convertido, junto a Alexia Rivas, en una de las protagonistas de los últimos días en Supervivientes 2023. Las dos llegaron como “fantasmas del pasado”, convirtiéndose en grandes apoyos para la mayoría de los concursantes. En un momento determinado, Bosco, Adara, Jonan y Alma estaban hablando de algo que muchos de ellos echan de menos.

Como no podía ser de otra forma, estamos hablando del sexo. El primero en pronunciarse al respecto era Jonan Wiergo: “Hay ganas de mamoneo. De un pin que pan, de salir, de ligotear. Si yo saldría de fiesta solamente con mi novio, con lo bien que me lo paso… hay muchas anécdotas, podría escribir un libro”.

“A mí el cuerpo me pide salsa. Yo ya estoy en bachata número 5”, reconoció el concursante de Supervivientes 2023. En un momento dado, Ana María Aldón decidió entrar en esta conversación. Entre otras cuestiones, la exmujer de Ortega Cano reconoció que su vida sexual había cambiado por completo tras su participación en el reality de Telecinco.

Ana María Aldón revoluciona Honduras desvelando sus experiencias sexuales: «Quemé el vibrador en dos días» #SVGala15 https://t.co/rAsAIwbWz9 — Supervivientes (@Supervivientes) June 9, 2023

“Yo cuando salí de mi edición me propusieron promocionar un tipo de juguetes y dije que no”, comenzó diciendo Ana María Aldón. “Ahora si llego a España… ¡que me traigan un arsenal!”, comentó, entre risas, ante la atenta mirada de sus compañeros por unos días. Por si fuera poco, Jonan Wiergo quiso saber cómo fue su primera experiencia con un juguete sexual.

“Lo quemé en dos días porque Luis Rollán me dijo que era acuático. Lo metí en el agua y ya no hacía nada”, confesó Ana María Aldón. La diseñadora no tardó en dejar claro que, con la utilización de juguetes sexuales, “descubrí un mundo nuevo”. Unas palabras que Jonan Wiergo aplaudió: “¡Menos mal que has venido, Ana María!”, exclamó.