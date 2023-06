Alexia Rivas y Ana María Aldón: tenso enfrentamiento en ‘Supervivientes 2023’

El pasado jueves, Alexia Rivas y Ana María Aldón aterrizaban en Supervivientes 2023 como fantasmas del pasado. Las ex concursantes regresaban para convivir durante unos días con los concursantes y tan solo unos días después, ya han vivido su primer enfrentamiento en Honduras.

A través de mitelePLUS, los seguidores de Supervivientes 2023 pudieron ver en exclusiva las primeras imágenes del enfrentamiento de Alexia y Ana María, que a pesar de la emoción inicial por haber regresado a Honduras, no han tardado en mostrar que son dos mujeres con mucho carácter.

Ana María Aldón tenía muchas ganas de volver a pescar, debido a que cuando ella fue concursante de Supervivientes descubrió que no se le daba nada mal. Era algo que echaba mucho de menos y así se lo hizo saber a sus compañeros: «Quiero que ya amanezca para irme a pescar», expresó.

Ana María Aldón decide no compartir con el grupo sus gafas para pescar y Alexia Rivas reacciona 🏝 #ConexiónHonduras14 https://t.co/pdGqaw2ijx — Supervivientes (@Supervivientes) June 4, 2023

Por la mañana, Ana María Aldón cogió sus gafas de buceo, el objeto personal que había decidido llevarse a la playa, para lanzarse al mar y comenzar a pescar. Los concursantes le preguntaron si era posible que les dejase las gafas en algún momento para pescar y ella se negó: «Estas con mías, no son del equipo, no las voy a dejar», expresó muy contundente.

Alexia Rivas reaccionó muy sorprendida ante la egoísta actitud de su compañera. «Tía, ¿por qué no las dejas para el segundo turno?», le preguntó la ex concursante. «Mira, te voy a decir una cosa, ¿tú sabes por qué traigo yo mis gafas? Porque es mi objeto personal y las he preferido traer a un peluche», le dijo Ana María Aldón.

«No te lo estoy diciendo a malas, no te pongas aquí que si tal, que si no se qué. Yo se lo voy a dejar ahora mismo», reaccionó Alexia. «No me obligues a mí a hacer una cosa que no quiero», le dijo Ana María, asegurando que no pensaba salir del agua en todo el día porque quería pesar.