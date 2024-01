Marc Florensa estalla contra Ana María Aldón en ‘GH DÚO 2’: «Manipula a las masas»

La casa de GH DÚO 2 ha comenzado ha vivir sus primeras peleas, siendo Ana María Aldón y Marc Florensa los primeros en protagonizar un enfrentamiento. Ambos concursan como pareja y en el pasado fueron grandes amigos, pero su relación ahora mismo está completamente rota.

El catalán fue su representante durante una de las épocas más complicadas, cuando atravesó una fuerte depresión y tomó la decisión de romper su matrimonio con José Ortega Cano, pero según ella no la apoyó como esperaba. Desde entonces decidió cortar la relación con él tras un gran desencuentro.

Su relación parecía no estar tan mal por lo que se pudo ver en las primeras horas de convivencia, pero el programa -en su gala del martes- ha emitido una fuerte discusión que lo ha cambiado todo. Todo arrancaba cuando Marc contaba al grupo una historia que vivieron juntos, entonces mencionó al ex torero y comenzó a cantar «estamos tan a gustito», canción que cantó en la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Según él, Ana María cantó esa canción en una fiesta años después, pero a ella no le gustó nada que sacase ese tema. «Te estás inventando la historia. Nada tiene que ver con la realidad», le reprochó. «Yo no voy a hablar, yo voy a hablar de mis cosas y ya está», decía ante un muy enfadado Florensa, al que molestaba que no le dejase hablar de lo que quisiera.

Lejos de acabar ahí, la discusión siguió protagonizando las conversaciones entre diferentes grupos de la casa, donde se pudo ver a Marca enfadado porque según él, Ana María «está aquí por estas cosas. Si no no estaría».

Fuerte encontronazo con Marc y Ana Maria Aldon.

Ana Maria se acaba marchando diciéndole: » … pero si sólo hablas tú, eres un monólogo….»#GHDUO15E pic.twitter.com/ZBogRw8wJm — AnaRC76 (@AnayRC76_) January 15, 2024

En mitad de esta polémica se ha posicionado Asraf Beno, que tiene una gran relación con Aldón y salió en su defensa pidiendo que no se hablase de Ortega Cano. Ella intentó recordarle a su ex representante que si había escuchado al marido de Isa Pantoja, lo que volvió a encender la mecha: «Tranquila, que escucho mucho mejor que tú a veces».

En ese momento todo se volvió a descontrolar y la diseñadora explotó: «Vete a la mierda. Solo hablas tú. Eres un monólogo». En ese momento Marc rompió a llorar con sus compañeros: «Manipula a las masas y luego te pone ‘ojitos’».