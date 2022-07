Ana María Aldón confirma los motivos por los que está buscando una nueva casa

Ana María Aldón, esposa del torero Ortega Cano, ha confirmado que está buscando una vivienda en Madrid, algo que ha sorprendido a muy pocos, debido a que era un secreto a voces.

Los actuales problemas de la andaluza con el diestro llevan siendo protagonistas en las últimas semanas, concretamente desde que la diseñadora de moda quiso estar presente en la última etapa del programa Viva La Vida, donde se sinceró.

Con claras muestras de cansancio por todo lo que se está diciendo de ella, Ana María Aldón quiso matizar algunas de las informaciones relacionadas con que está buscando una casa en la capital española.

“Estoy buscando casa, pero no es nuevo. Llevo un año o por ahí haciéndolo. Eso es al margen de la situación personal que yo tengo ahora mismo. Es por motivo profesional para el taller, y personal para que mi familia se pueda quedar en mí casa. Todavía no he encontrado la casa, ahora mismo tampoco es mi prioridad” quiso aclarar la gaditana.

Ana María Aldón contesta, una a una, a todas las especulaciones que se han hecho sobre ella esta semana #VivaLaVida529 https://t.co/GcHDnfINSb — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 24, 2022

Hay que recordar que Ana María Aldón lleva ya un tiempo bajo el foco de la opinión publica no solo por su complicada situación con Ortega Cano, sino también por la mala relación que tiene con la hija de este. Gloria Camila no dudó en tirarle un dardo a través de sus redes sociales a la mujer de su padre, después de que esta revelase que no tenían mucha sintonía a nivel personal.

La diseñadora ha reconocido que la familia del torero puede ser la que esté filtrando información acerca de su posible ruptura amorosa con Ortega Cano. De esta manera, añadió que “yo estoy muy cansada. Y afortunadamente estoy dando pasos hacia delante y de momento no han acabado conmigo. ¿Pero yo qué hago?”.

Veremos en que acaba todo esto. Lo que sí sabemos es que la andaluza se está manteniendo fuerte y no dejará que nadie tumbe su actual buen estado de ánimo.