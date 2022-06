Amber Heard decide romper su silencio tras el juicio con Johnny Depp

Amber Heard, pasadas varias semanas desde que se hiciera oficial la resolución del caso y al ser una de las protagonistas de uno de los juicios más mediáticos de EE. UU, ha querido romper su silencio. La actriz estadounidense concedió una entrevista para la cadena NBC donde, entre otras cuestiones, ha valorado los motivos que hicieron realidad su derrota frente a su expareja, Johnny Deep.

La joven asegura no culpar al jurado, aunque señaló no haber recibido un trato justo en las redes sociales. En un extracto de la entrevista publicado por la NBC, la actriz aseguró lo siguiente: “Incluso si eres alguien que piensa que merezco este odio y hostilidad, incluso si piensas que estoy mintiendo, no puedes mirarme a los ojos y decir que crees que ha habido una representación justa en las redes sociales”.

#AmberHeard shares with @savannahguthrie that she doesn't blame the jury: "I don't blame them. I actually understand. He's a beloved character and people feel they know him. He's a fantastic actor.»

Respecto a la decisión que tomó el jurado, la actriz que da vida a Mera en Aquaman, fue más allá: “¡Cómo no iban llegar a esa conclusión! Estuvieron sentados durante más de tres semanas escuchando, sin parar, testimonios incesantes de empleados pagados y, hacia el final del juicio, de gente aleatoria”. Sin embargo, la actriz también quiso acordarse de su expareja, alegando que el éxito que ha conseguido como actor a lo largo de su carrera, ha provocado en gran medida que tuviera tanto apoyo de la gente: “Es un personaje muy querido y la gente cree que le conoce. Es un actor fantástico”.

Tras seis semanas de juicio entre ambos actores, se acabó fraguando con una condena millonaria para la expareja del intérprete de Jack Sparrow. La condena impuesta por el jurado llevaría a la actriz a pagar al demandado, una indemnización de 15 millones de dólares por difamación. Aunque, Johnny Deep también deberá ingresar a Amber Heard una cuantía que asciende a los dos millones de dólares.