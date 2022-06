Probablemente, el juicio más mediático de la historia reciente de Estados Unidos ha llegado a su fin. Una de sus protagonistas, Amber Heard, ha comentado tras conocerse el veredicto a favor de su expareja: “La decepción que hoy siento no tiene palabras”, sentenciaba la actriz. Y no es para menos, ya que el tribunal ha dictaminado que deberá pagar un total de 15 millones de dólares al actor por haberle acusado de maltrato. Asimismo, él deberá indemnizar a la actriz con dos millones de dólares a causa de difamaciones realizadas a través de sus abogados.

Al igual que Johnny Depp, tras conocerse el veredicto, ha decidido emitir a través de sus redes sociales, un comunicado donde la demandante se ha manifestado sentirse decepcionada por no haber ganado el juicio tras las pruebas presentadas: “Tengo el corazón roto porque la gran montaña de evidencias que he presentado no ha sido suficiente para sobreponerse a la influencia desmedida que tiene mi exmarido”.

De igual manera, este continuaba manifestando tristeza, debido a que considera que es un paso atrás para los derechos de la mujer: “Estoy todavía más disgustada por lo que esta sentencia supone para otras mujeres. Es una marcha atrás. Una marcha atrás en los derechos de una mujer que habla y no es tomada en serio. Una marcha atrás en el que la violencia contras las mujeres es algo que debe tomarse en serio”.

Sin embargo, en dicho comunicado, Amber Heard alega entre otras cuestiones, que su expareja ha logrado que el jurado llegara a pasar por alto un hecho tan importante como su derecho de hablar en libertad: “Creo que Johnny ha logrado que el jurado pasará por alto la libertad de expresión y las pruebas tan concluyentes que hicieron que ganará en Reino Unido. Estoy triste por haber perdido este caso, pero todavía estoy más triste por haber perdido el derecho, que me corresponde como ciudadana de Estados Unidos, de hablar en libertad”.