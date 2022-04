Aunque todas las teorías de las redes sociales son nada más que eso, teorías, el estudio realizado por a profesora Karen Pine, de la Universidad de Hertfordshire (Inglaterra), asegura que «la ropa que llevamos cambia nuestra manera de pensar y de percibirnos a nosotros mismos».

Una de las cosas que más me está flipando del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard es que ella literalmente replica los looks de él al día siguiente. 🤡 pic.twitter.com/KelrXwjCnq — Isabel (@Fourty35) April 23, 2022

Los resultados de este estudio, que están reflejados en un libro titulado ‘Mind What You Wear: The Psychology of Fashion’, explica «cómo los procesos mentales y las percepciones de la gente pueden ser modificadas por la ropa, al interiorizar el significado simbólico de sus capas exteriores».