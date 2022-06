Johnny Depp se pronuncia tras conocerse el veredicto del juicio contra Amber Heard

Intensas semanas de declaraciones vienen protagonizando los actores Johnny Depp y Amber Heard, que se han enfrentado en un juicio que se ha convertido en uno de los más mediáticos que se han celebrado en Estados Unidos en los últimos años. El pasado miércoles 1 de junio, esta disputa judicial llegaba a su fin en el momento en el que la juez hacia firme su sentencia favorable al actor, la cual condena a Amber Heard a pagar 15 millones de dólares a su expareja por haberle acusado de maltrato.

Después de vivir unos meses complicados, el actor ha reaccionado a través de su cuenta de Instagram: “Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis allegados, de los más cercanos a mí, y también, las vidas de las personas que durante muchos, muchos años han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos”, publicaba en un comunicado pocos minutos después de conocerse su victoria en el caso que la enfrentaba a su expareja.

“Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente agradecido. Mi decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de mi vida, fue tomada después de una considerable reflexión”, comentaba, consciente en todo momento de lo que supondría enfrentarse al caso.

Estas acusaciones por parte de Amber Heard hundieron profesionalmente al actor, que tuvo que ver como algunas productoras como Disney o Netflix, vetaron al intérprete de Jack Sparrow: “Desde el principio, el objetivo del caso era revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes apoyándome”.

Desde un primer momento, la actitud por parte de algunos medios y empresas cinematográficas fue la de crucificar a el actor que, asimismo, pedía tras conocerse el veredicto: “Espero que mi búsqueda para que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se hayan encontrado en mi situación, y que los que me apoyan nunca se den por vencidos. También espero que la posición vuelva a ser la de inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación”.

Tras oficializarse la victoria en el juicio en el que fue acusado por malos tratos, Johnny Depp, se mostró relajado tras conocerse la sentencia favorable, a lo que aprovechó para decir: “Lo mejor está por venir y un nuevo capítulo finalmente ha comenzado”.