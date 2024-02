‘Amar es para siempre’, capítulo 2804: Manolita, impactada por la derrota de Benigna en las elecciones

No es ningún secreto que Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país, temporada tras temporada. Y siendo honestos, no es para menos. ¡Es una historia realmente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2803 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo la excarcelación de Daniel ha provocado que, inevitablemente, ha puesto a Quintero y a Silvia en una auténtica encrucijada. ¡Las cosas vuelven a complicarse!

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2804 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo la muerte de Federico, inevitablemente, ha supuesto un terrible impacto a nivel emocional no solamente para la familia Quevedo, sino también para la familia Gómez.

La muerte de Federico es la alegría disfrazada de Elena. Revive el impactante momento en la web de #AmarEsParaSiempre 🕵‍♀️💔 https://t.co/2xQXRojj2w 👇 pic.twitter.com/sHWEtzeRnU — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 1, 2024

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Daniel Falcón está absolutamente dispuesto a reclamar su derecho a formar parte de la vida de su hijo. Todo ello mientras Isidro busca desesperadamente que Soria tire de la manta pero, a pesar de los esfuerzos, no logra ese nuevo objetivo.

Por si fuera poco, observamos cómo Carlos y Gala no pueden evitar sentir un profundo vértigo ante el futuro que le espera, pero se lo ocultan entre ellos. En cuanto a Manolita, observamos cómo no puede evitar padecer la derrota de Benigna en las elecciones e, inevitablemente, vuelve a sospechar de sus sentimientos hacia Peñalara.

Además, somos testigos de cómo Elena y Crespo han vuelto a acercarse tras la impactante muerte de Federico. Todo ello mientras Silvia ha advertido a Lola que no es conveniente que Malena se marche con ella. Desde luego que ahora no es el momento para ello. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.