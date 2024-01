‘Amar es para siempre’, capítulo 2803: la excarcelación de Daniel pone a Quintero y a Silvia en una encrucijada

No es ningún secreto que Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2802 de Amar es para siempre donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Elena trata por todos los medios de manipular a Malena. Es consciente de lo complicada que es su situación pero, precisamente por las circunstancias, no le queda otra opción.

¿Te has perdido el capítulo de hoy de #AmarEsParaSiempre? ¡Aquí tienes un resumen! 📺 ¡No te quedes fuera de la trama! 👇 https://t.co/M7Sg30zDEW 💥 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) January 30, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2803 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo Elena no ha dudado un solo segundo en convencer a Malena para que no se vaya de casa. Una aparente mejoría de Federico ha provocado que Elena decida tomar cartas en el asunto.

Todo ello mientras la excarcelación de Daniel ha provocado que tanto Quintero como Silvia se vean inmersos en una auténtica encrucijada. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Benigna, contra todo pronóstico, ha perdido las elecciones de la Asociación de Comerciantes. Algo que ha supuesto un enorme impacto.

¿Qué sucederá cuando se descubra que la carta no fue escrita por Chimo? ¿Elena habrá falsificado su letra?🕵‍♂️✉ #AmarEsParaSiempre ¡Adelántate a la emisión en @atresplayer!📲https://t.co/oldHwblYQ5 pic.twitter.com/bPlKKAPvIU — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) January 31, 2024

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Isidro trata por todos los medios de aclarar la implicación de Crespo en el asesinato de Ester. Todo ello mientras Marisa se pone enferma, por lo que todos y cada uno de sus temores sobre el «efecto Pelayo» empiezan a dispararse.

