‘Amar es para siempre’, capítulo 2687: Úrsula desvela a Visi un gran secreto

Amar es para siempre, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. El pasado viernes pudimos disfrutar del capítulo 2686 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Visi ha pillado, de lleno, tanto a Hugo como a Úrsula besándose.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2687 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo la marca blanca que ha implementado el Supermercado Sanabria se ha convertido en todo un éxito en la Plaza de los Frutos. Todo ello mientras Nieves se muestra cada vez más inquieta.

Y todo por la ausencia de Ricardo. Por lo tanto, termina compartiendo su angustia con la que, a pesar de todo, es su mayor confidente. No es otra que Manolita. Además, vemos cómo Carballo ha querido pedir a Luján que no juegue con ella, ya que no le temblará el pulso a la hora de hacerle pagar las consecuencias.

Un nuevo caso tiene sin dormir a los detectives: ¿conseguirán encontrar al joven?#Amar24Mar ▶ https://t.co/NfJVMbeRNc pic.twitter.com/EsO2YCxg8p — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) March 24, 2023

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo el novio de Marivalle sigue sin aparecer, por lo que termina dándole la razón a Visi. Y es que tiene cada vez más claro que le han estafado. Pelayo termina ahuyentando, sin querer, al hombre al que está buscando Jorge. ¿Qué consecuencias traerá ese gesto?

Además, observamos cómo Úrsula decide confesar a Visi un secreto que todavía no ha desvelado a nadie. Y es que está esperando un bebé de Hugo. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Joseba ha acabado con la vida de Ricardo en Miami, antes de hacerle saber que la siguiente en la lista es nada más y nada menos que Nieves. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.