La artista navarra Amaia ha estrenado canción con motivo de su cumpleaños y es que la cantante cumple 23 años. El tema tiene un protagonista claro y es el parque Yamaguchi de su ciudad natal Pamplona, de hecho, lo lleva por título. Es el tercer single de su próximo álbum, el segundo de toda su carrera musical, y tiene un estilo muy diferente al resto.

La canción es la “más personal del disco y la más distinta a todas en cuanto a significado y a estilo musical», les confesó en una entrevista a Noticias de Navarra. También ha comentado que es “la canción más original”, debido a que no es un estilo al que acude en el resto de las pistas del disco y porque es «una especie de jota que habla de un parque de Pamplona que a su vez es una ciudad japonesa». Después de ‘Yo invito’ y ‘Quiero pero no’ con Rojuu este se convierte en el siguiente avance de lo nuevo de la pamplonesa.

Si es cierto que no es un estilo al que recurra más en el disco, no quiere decir que no lo haya interpretado en algún tema y es que hace tiempo probó con ‘Tan pequeñica y sincera’ con «la intención de intentar hacer una jota original», comentó Amaia en dicha entrevista. También quiso detallar que es algo que le viene de sus antecesores: «A todos nos encanta la música, y la familia por parte de mi padre, que son de Lodosa, siempre se han inclinado más hacia la música folclórica navarra». Así, partiendo de esta tradición tan familiar quiso que la finalidad fuese «el concepto de que Yamaguchi sea una ciudad japonesa hermanada con Pamplona”.

«Me ha salido hacerlo así porque yo llevo muy dentro mi ciudad y siempre me gusta hablar de ella a la gente», apunta la ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’ sobre que no fue un propósito, sino algo que le salió de dentro. La razón de que haya sido este el escenario se debe a que “es un parque al que siempre he ido desde pequeña y he pasado muchos momentos tanto buenos como malos». Además, contó que tiene un cuadro del parque en el salón de su casa pintado por su abuela que se inspiró en Pedro Salaberri. Para ella, este sitio es sin duda “uno de los sitios de Pamplona que más me ha acompañado durante mi vida”.

Con el segundo álbum en camino y con un estilo más pop que el anterior ha contado con su amigo y productor Alizzz, con quien ya colaboró antes en ‘El encuentro’. Amaia ha estado trabajando en el estudio con diversos artistas y tiene muchas ganas de que salga ya a la luz, nosotros nos sumamos a esas ganas de escuchar todas esas canciones que nos tiene preparada.