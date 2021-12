Alizzz está imparable. Conocido por ser uno de los productores más aclamados de la industria musical y haber sido incluso premiado en los Premios Grammy Latinos, ha regresado con nuevas sorpresas. El artista tiene ganas de seguir explorando nuevos sonidos y de presentar proyectos, por ello ha lanzado uno de sus trabajos más esperados.

El intérprete ha dado un nuevo paso en su carrera presentando su primer álbum de estudio, ‘Tiene Que Haber Algo Más’. Un nuevo trabajo que ha sido muy esperado por todos sus seguidores, quienes lo han apoyado desde el minuto uno y han recibido este nuevo álbum con los brazos abiertos.

«Después del éxito en crecimiento que tengo como productor, lo lógico hubiera sido focalizarme nada más en eso pero no sé cómo volví a recuperar la guitarra y me puse a cantar. Como siempre dando un volantazo cuando siento que todo está demasiado estable», declara Alizzz.

TIENE QUE HABER ALGO MÁS 💿 ÁLBUM OUT NOW https://t.co/43wL76Hjys — Cris (@alizzzmusic) November 25, 2021

En esta ocasión, Alizzz ha presentado un proyecto compuesto por 10 canciones, dando el pistoletazo de salida al repertorio musical con el tema que da nombre al álbum. «La huida, el amor efímero, lo instantáneo, la búsqueda infinita, lo crudo, roto y todo lo bonito que hay entre medio. Todo lo que me emociona, me obsesiona y me hace frágil y vulnerable», explica el artista.

Además, se trata de un nuevo trabajo donde el intérprete ha contado con la colaboración de artistas como Rigoberta Bandini, Los Planetas, Little Jesus, entre otros. «Para mí, Little Jesus tienen la propuesta artística más interesante del país, se la juegan con cada canción que sacan y no se acomodan. Siempre hay riesgo y valentía en todo lo que hacen», ha comentado al respecto.

Así, entre ritmos funkys y modelos musicales que esperábamos y no ha abandonado, Alizzz ha regresado por todo lo alto. Electrónicamente funky, recorre su álbum de canción a sentimientos en una travesía musical con la que ha vuelto a conquistar a todos. Un nuevo trabajo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming.