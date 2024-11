Alma Bollo, sobre los episodios que vivió su prima Isa Pantoja: «Su madre decidió que…»

Isa Pantoja está de enhorabuena después de anunciar, vía exclusiva en una conocida revista, que está embarazada del que será su segundo hijo. Se trata de un sueño cumplido que llevaba mucho tiempo persiguiendo con Asraf, su marido. Esta buena noticia llegar, además, solo unas semanas después de sufrir una peritonitis por la que estuvo ingresada de gravedad en un hospital, un tiempo en el que no recibió la visita de ninguno de sus familiares más cercanos pese a que Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja estaba a solo unos minutos en coche. Tras ese duro episodio ha decidido cortar por completo su relación con ellos y no ha dudado en contar, de nuevo vía exclusiva en el programa De viernes, momentos muy complicados que vivió durante su infancia y su adolescencia. Alma Bollo, su prima, ha sido la última en opinar sobre este calvario que ha pasado la pequeña de los Pantoja.

En aquella entrevista no dudó en explicar que su propio hermano la llevó a un ginecólogo, por orden de su madre, para que realizase una revisión en la que les confirmase si seguía siendo virgen. Pero la humillaciones para ella no acabaron ahí, ya que enmudeció al plató al recordar que fue rociada con agua con una manguera para «purificarla», algo que hicieron Kiko y su primo Manuel Cortés. «Le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger. A un hijo adoptado se le da incluso más cariño que a uno biológico», se quejaba amargamente ante las cámaras de Telecinco sin poder aguantar las lágrimas. Desde ese momento han sido muchos los que han querido hablar de lo que ha sufrido Isa, llegando incluso a relatar que cuando Isabel Pantoja estuvo en la cárcel no era cuidada de forma adecuada por Agustín, su tío, y su abuela.

Alma Bollo también ha querido explicar su versión

Aunque la relación familiar no está pasando su mejor momento, la hija de Raquel Bollo no ha podido evitar emocionar al escuchar esas palabras de su prima. Ante las posibles dudas de que ella hubiera podido hacer algo para evitarlo, ha querido recordar que en el momento en el que pasaron esos episodios ella tenía solo 11 años y que era «sólo una niña», ya que tiene «una diferencia de edad con Isa de cinco años».

Aunque ahora están completamente distancias, cuando eran pequeñas tuvieron una gran amistad, por lo que compartieron muchos momentos juntas. En una entrevista para Outdoor, web de Mediaset, recuerda que pese a tener 16 años tenía que salir a escondidas de casa para poder ir al cine porque su madre no la dejaba.

«Su madre decidió darle esa protección», así ha querido explicar las restricciones que Isabel Pantoja le ponía cuando era una adolescente. Aunque Alma Bollo también es conocida por ser hija de Chiquetete y de Raquel Bollo, admite que su prima no podía tener la misma vida que una persona normal porque es la hija de Isabel Pantoja.

¿Por qué las primas rompieron toda relación?

Alma explica en la citada entrevista que no ha vuelto a tener relación con su prima desde que ambas discutiesen por culpa de Supervivientes 2023. En Honduras coincidieron Alma, Manuel Cortés y Asraf, provocando numerosos enfrentamientos familiares.

La hija de Raquel Bollo lamenta que su distanciamiento haya sido por culpa de terceras personas, aunque no se arrepiente de haber sacado la cara para defender a su hermano en los conflictos que tuvo con Asraf. Sí que reconoce que le sigue dando mucha pena que todo haya sido provocado por un reality.

Aunque no parece que puedan tener un acercamiento, sí que deja claro que si llega el momento, ella no querrá que esa conversación sea en un plató de televisión. Para solucionar los problemas familiares cree que deben hacerse «en casa» y no delante de las cámaras.