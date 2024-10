‘Fiesta’ saca a luz un audio inédito de Isabel Pantoja sobre su hija Isa: «Me duele el alma»

Begoña Gutiérrez ha sido la última en aparecer en los medios para dar su versión del conflicto que vive la familia Pantoja después de que Isa acudiese a De viernes a contar la complicada infancia y adolescencia que pasó en Cantora. Después han sido saliendo otras personas relacionadas con la familia como Las Mellis, Alejandro Albalá y Charo Vega, aunque seguro que saldrán más en los próximos días. La ex concursante de Pesadilla en el paraíso y ¿Quién quiere casarse con mi hijo? ha acudido al plató de Fiesta para defender a la que un día fue su amiga. Según ella, no toda la razón la tiene Isa y ha contado los enfrentamientos que vivió entre Isabel Pantoja y su hija, algo que solo la familia y los más cercanos han conocido.

En esa visita al plató de Emma García ha llevado un audio en el que la tonadillera habla como pocas veces se ha podido escuchar en público y cuenta una situación en la que no puede más por la presión y los desplantes de su hija. En este audio asegura que lo que cuenta Isa P no es cierto y que le está costando muchos problemas. «No puedo consentir esto. No puedo más… No sé qué le pasa, pero no quiero hablar mal de mi hija porque la amo aunque ella diga que no», cuenta en una confidencia a su amiga. Se la puede escuchar de una manera que pocas veces se ha visto, ya que aguanta durante muchos momentos el llanto y la voz entrecortada. «Yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza, ni a mí ni a mi familia. Lo siento en el alma», dice firme antes de lamentar que su hija no se «no se considere parte de la familia».

También se disculpa con Begoña por tener que haber vivido una pelea en en directo, por lo que se entiende que este testimonio ya tiene unos años, cuando todavía mantenían algún tipo de relación madre e hija. «No puedo consentir esto. No puedo más… No sé qué le pasa, pero no quiero hablar mal de mi hija porque la amo aunque ella diga que no», justifica ante su enfado después de haber discutido.

La molestia de la cantante llega por otras quejas que estarían relacionadas con los pañales y la falta de cuidados de Alberto, el que hijo que Isa tuvo con Alberto Isla cuando apenas tenía 18 años. «Que no diga más mentiras de que no tenía pañales» y hasta llega a decir que guarda «hasta un pañal de cada mes» de su nieto.

Pese a que Begoña hace tiempo que no tiene relación con Isabel Pantoja, ha guardado durante tiempo este testimonio sabiendo que en un futuro podría sacar provecho de él. La tristeza de la artista se puede notar cuando habla de todo lo que ha vivido a lo largo de su vida y de lo que se atrevió a criticar: «Es tan largo el pasado que qué sabrá ella… ¡qué sabrá ella! Yo no sé si le habrá mandado Asraf, pero yo le voy a llamar en este preciso momento», dice muy enfadada sobre su yerno.

Emma García ha sido la presentadora que ha dado paso a este momento para el recuerdo y no ha podido evitar dar su opinión: «Te quedas escuchando atentamente e imaginándose cómo se encuentra esa madre después de haber tenido un mal momento una discusión con su hija, con Isa Pi».

Este audio se ha emitido en el mismo programa en el que Alejandro Albalá, ex marido de Isa Pantoja, ha dejado caer que la joven también ha sido parte del problema. «Hay muchas otras cosas que ella le ha hecho al tío, a la madre e incluso a la abuela que no son normales, entonces entiendo que la familia también se enfade con ella», ha desvelado ante las cámaras de Telecinco.