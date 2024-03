Alfonso Arús opina sobre el vídeo de Kate Middleton anunciando que padece cáncer

Desde el pasado viernes el mundo entero se ha parado por el anuncio de Kate Middleton de que padece cáncer, una noticia que ha sacudido a los medios de todo el planeta después de semanas de rumores sobre su paradero. El último en opinar ha sido Alfonso Arús, que ha mantenido la atención sobre el paradero de la princesa desde hace semanas.

Aruser@s, el programa de las mañanas de laSexta, ha seguido con gran atención los últimos movimientos de la familia real británica, especialmente desde que los rumores sobre el paradero de la princesa de Gales se disparasen. Desde su plató ha sido el presentador catalán el que muchas veces ha llamado a la calma sobre las alocadas teorías de dobles o vídeos falsos que se han popularizado en las últimas semanas.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024