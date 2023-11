Quién es Alba Sánchez, colaboradora de ‘Aruser@s’: su edad, su pareja y biografía

Atresmedia sigue siendo líder indiscutible en su contenido audiovisual. Sin importar la cadena del grupo de comunicación, los espectadores siguen confiando en el mejor formato para la información de la actualidad diaria que azota nuestro país y el mundo. Por ello, una de sus grandes apuestas es Aruser@s, programa que cuenta con colaboradores estrella como Alba Sánchez.

La periodista se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del show de LaSexta, de eso no cabe duda. Pues, la joven cuenta en sus espaldas con una carrera profesional absolutamente brillante. Pero, si todavía no conoces a Alba Sánchez, no te preocupes. ¡Te la presentamos!

View this post on Instagram A post shared by Alba Sánchez (@albaschez)

Su carrera profesional

Graduada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, Alba Sánchez apostó por seguir completando su formación y realizó un postgrado en Reporterismo y presentadores de televisión impartido por Gestmusic Endemol. Lejos de dejarlo ahí, la comunicadora sumó a su curriculum un curso de especialización en Periodismo de Guerra y conflictos internacionales.

Tras ello, dio el pistoletazo de salida de forma oficial en el mundo laboral tras ser fichada en el 2007 por Ràdio i Televisió d’Andorra, donde ejerció de periodista deportiva. Un puesto que realizó hasta el año 2010 y que compaginó con ser periodista en prácticas para TV3, la televisión autonómica de Cataluña.

View this post on Instagram A post shared by Alba Sánchez (@albaschez)

Estos primeros proyectos le abrieron las puertas en Atresmedia, donde llegó a colaborar para programas como Al rojo vivo, Más vale Tarde, La Sexta Columna, La Sexta Noche y Estación La Sexta. Además, y por si fuera poco, realizó varias coberturas para los informativos de la cadena. Posteriormente, Alba Sánchez fue presentadora de Euronews (CBS) para la marca japonesa NTT durante el Mobile World Congress de 2019.

Asimismo, desde 2017 es reportera y comentarista de actualidad para los informativos de TRT World. Todo ello sumado a su puesto en Aruser@s, programa de LaSexta, donde trabaja desde 2019, y el ser profesora universitaria de periodismo.

Su lado más personal

Alba Sánchez siempre ha intentado transmitir la pasión que siente por el mundo de la comunicación, algo que refleja también en sus redes sociales. Actualmente, acumula más de 28.000 seguidores en plataformas como Instagram. De hecho, es a través de este medio donde comparte un poco de su día a día, tanto profesional como personal.

Le gusta viajar, el mar y, sobre todo, hacer deporte. Sánchez recurre a su perfil de persona pública para compartir con sus seguidores algunos consejos para estar en forma. Por otro lado, el ámbito sentimental es uno de los más desconocidos.