El pasado domingo Alexia Rivas vivió un desagradable momento. La influencer lo explicó apenas unas horas después a través de las historias de su cuenta de Instagram, no obstante, este lunes volvió a explicarlo en el plató del programa en el que colabora, ‘Ya es mediodía’.

Alexia se encontraba pasando la tarde acompañada de un grupo de amigas en el centro de Madrid, y tal y como ella misma ha explicado, después de salir a comer, fue víctima de un robo. Lo más curioso es que el robo fue por parte de un niño de tan solo 13 años.

Así lo contó ella misma a través de sus historias de Instagram, tras agradecer a todos sus seguidores los mensajes de apoyo que había recibido a lo largo del día: «Ha sido un susto desagradable, porque no te lo esperas», explicó antes de hablar sobre ello en Ya es mediodía.

Alexia Rivas sufre un robo en pleno centro de Madrid#YaEsMediodía10E

https://t.co/7WtwY23UpM — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) January 10, 2022

«Me robaron el teléfono, me lo arrancaron de las manos. Iba enseñándole a mi amiga un story, un niño me empujó por detrás, me arrancó el móvil y echó a correr. Nosotras corrimos detrás de él hasta que llamamos a la Policía», ha explicado la colaboradora en el programa de Sonsoles Ónega.

«Tardaron un minuto en llegar, fueron detrás de él, lo redujeron, forcejearon y me devolvieron el móvil», añadió Alexia Rivas, antes de explicar que el joven, al ser menor de edad y encontrarse en un centro de acogida, es imputable.

«El chico tiene 13 años y es inimputable. Es uno de los chicos sin hogar del Centro de Hortaleza, se llaman menas, creo», ha aclarado. Alexia también quiso dar las gracias a los agentes de la Policía Nacional: «Pensé que me tocaba comprar otro móvil y perder mil cosas que tenía en ese teléfono… Hicieron un trabajo magistral», exclamó.