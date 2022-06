Alexia Rivas confiesa que Olga Moreno y Lara Sajén robaron en ‘Supervivientes 2021’

El pasado martes 7 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ presentada por Carlos Sobera. De esta manera, pudimos saber quién fue el primer salvado de la semana. Por si fuera poco, la organización no dudó en sancionar a Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana por hacer algo que estaba completamente prohibido. Acción por la, desde el plató, colaboradores como Alexia Rivas quisieron dar su opinión.

Debido a esta situación, la periodista de Ponferrada no dudó un solo segundo en señalar a una compañera de ‘Supervivientes 2021’ que se encontraba en plató por haberse saltado las normas. Estamos hablando de Olga Moreno, ganadora de esa edición. Según las palabras de Alexia Rivas, tanto la andaluza como Lara Sajén robaron latas de comida durante todo el programa.

Algo que, hasta el momento, todos desconocían. Olga Moreno, como aludida, no dudó en hablar para dejar claro su punto de vista: “Eso lo dices tú, yo nunca he robado. Estarías en otra edición. Además creo que no estabas con nosotros, estabas en el barco”, expresó. Es entonces cuando Alexia no tardó en pedir a Olga que dijera la verdad.

Alexia Rivas: «Olga y Lara robaban latas y no decíamos nada» #TierraDeNadie6 https://t.co/mqDghgl7Mh — Telecinco (@telecincoes) June 7, 2022

Rosa Benito, quien también fue ganadora en su edición, aplaudió que los concursantes del reality robasen porque, al menos, “hacían algo”. Rafa Mora presumió que, cuando él participó en ‘Supervivientes’, todos los compañeros se cubrían cuando se hacía algo similar, sobre todo si se caían bien.

Lo cierto es que las palabras de Alexia Rivas han calado hondo en la audiencia. Y es que no es la primera vez que se ha acusado a Olga Moreno de hacer trampas durante su participación en ‘Supervivientes 2022’, tanto en pruebas como en duelos. Un claro ejemplo lo encontramos en el robo de Nutella a Melyssa Pinto, algo que la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ no quiso pasar por alto. Sea como sea, y a pesar de todo, la ex mujer de Antonio David Flores consiguió llevarse el cheque de los 20.000 euros tras una ajustada final contra Gianmarco Onestini.