Alejandro Nieto: ¿Por qué no va a entregar el cheque al ganador de ‘Supervivientes 2023’?

Supervivientes 2023 llega a su fin este jueves. La edición más larga de la historia del reality emitirá su gran final en el prime time de Telecinco, en una noche llena de emoción y grandes sorpresas, donde habrá un gran ausente: Alejandro Nieto.

Este jueves no se producirá el relevo de ganadores en Supervivientes, siendo el primer año desde el comienzo del reality en romperse esa tradición. Y es que el ganador del año pasado, Alejandro Nieto no va a estar presente en plató este jueves para entregar el cheque al ganador de Supervivientes 2023.

Adara Molinero, Asraf Beno, Bosco Martínez-Bordiú y Jonan Wiergo están a un paso de alzarse con la victoria y de llevarse el cheque tras haber vivido la edición más larga del concurso. No obstante, tras la decisión de Alejandro Nieto, será una final diferente a la de anteriores ediciones.

La noticia la ha compartido el propio modelo, que después de haber sido preguntado por sus seguidores, decidió contar que finalmente no va a estar en la última gala del programa y que por lo tanto, no será él quien entregue el cheque al nuevo ganador.

La razón de esta decisión, tal y como el gaditano desveló, tiene que ver con que no ha llegado a un acuerdo con la organización del programa de Telecinco. «No, no voy a ir», confirmó a través de unas historias publicadas en su cuenta de Instagram.

«No se ha llegado a un acuerdo y no voy a estar. Aunque, bueno, le deseo a todos que gane el mejor. Yo estoy de viaje con la familia y con mi hijo y no se ha dado el caso. Así que no, no iré, lo dejo claro», detalló el gaditano a través de sus historias de Instagram.