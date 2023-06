Alejandro Nieto señala a un concursante de ‘Supervivientes 2023’, y las consecuencias no tardan en llegar

Alejandro Nieto ha vuelto a Honduras con ganas de darlo todo. El ganador de la anterior edición, se encuentra en la isla como el nuevo fantasma del pasado en Supervivientes 2023. No obstante, a pesar de las ganas que tenía de volver a vivir la aventura. También ha vivido un momento incómodo.

Desde la organización de Supervivientes 2023, pidieron al concursante que se mojase sobre sus compañeros. De esta forma, Alejandro Nieto tuvo que decir, según lo que él pensaba, quien era el concursante que menos se preocupa por el grupo.

Alejandro Nieto se agobió porque no quería decir algo que pudiera hacer daño a los concursantes de Supervivientes 2023. No obstante, tuvo que mojarse. «Me ha costado bastante decidir el orden porque no los conozco. Me da pena que uno u otro no coma por mí», expresó.

Alejandro se moja delante de los concursantes sobre quiénes cree que se preocupan más por el grupo #Supervivientes2023 https://t.co/JcAKBlLKbE — Supervivientes (@Supervivientes) June 14, 2023

Finalmente, Alejandro Nieto realizó un ranking en el que decidió colocar a Asraf Beno en lo más alto, asegurando que es el concursante que más se preocupa por el grupo, mientras que en el otro lado de la balanza, decidió colocar a Artùr Dainese en lo más bajo, porque según él es el que menos se preocupa.

La decisión de Alejandro Nieto le costó mucho, porque no quería posicionarse. Además, supo que le iba a traer consecuencias, pues a los concursantes no les sentó bien su ranking, al igual que no les sentó bien el ranking de Alexia Rivas y Ana María Aldón.

«Quiero ayudarles, enseñarles a hacer fuego de otra manera porque quiero que todo el mundo haga fuego… yo lo voy a decir. No voy a ir a favor ni en contra de nadie, voy con todos», expresó el concursante sobre su misión en Honduras.