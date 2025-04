No es ningún secreto que Alejandra Rubio ha vivido los meses más bonitos de su vida, ya que no solamente comenzó una relación con Carlo Costanzia, sino que se quedó embarazada y dio la bienvenida a su primer hijo. A pesar de que todo puede parecer idílico, lo cierto es que la joven ha tenido sus momentos complicados, sobre todo a la hora de hacer frente a la presión mediática. Desde que protagonizó la portada junto a su pareja en la que anunciaron que estaban esperando un bebé, la hija de Terelu Campos se ha visto superada en numerosas ocasiones. Al fin y al cabo, el embarazo llegó relativamente poco después de que comenzasen la relación, por lo que fueron objetivo de toda clase de críticas. Aun así, Alejandra Rubio quiso coger las riendas de la situación para centrarse en ella, en su bebé y en esa familia que había creado junto a su pareja.

A pesar de que ahora están más felices que nunca, es evidente que la relación sentimental de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no ha sido un camino de rosas, no mucho menos. La propia nieta de María Teresa Campos lo llegó a confesar en Vamos a ver, programa en el que habitualmente colabora: «Sufrí cuando se hizo pública mi relación. Me cuesta mucho hablar de este tema y lo estoy tratando en terapia (…) Hice mucho equipo con Carlo porque las leches nos las daban a los dos, solo quería estar con él porque era una forma de protegerme, entendía lo que yo estaba viviendo». Recientemente, durante su paso por Vamos a ver, la sobrina de Carmen Borrego dio su punto de vista sobre la relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Para ello, optó por hablar de las relaciones sentimentales en general: «La vida no es todo rosa».

«Habrá días que se tiren los trastos a la cabeza, como todos», opinó. Acto seguido, fue mucho más allá: «Han pasado por mucho. Claro que tendrán problemas, claro que discutirán… pero todo es mucho más profundo que eso. Tienen una hija en común pequeña, han pasado por un montón de cosas».

Fue entonces cuando no tardó en ponerse de ejemplo: «¿Qué piensas que yo todos los días con Carlo somos la mejor pareja del mundo? Pues no». Y añadió: «Tenemos nuestras cosas, y seguimos unidos porque nos queremos, tenemos un hijo en común y tenemos una vida maravillosa, pero hay días que le digo ‘oiga señor no te soporto’, y él a mí tampoco, y punto».

Terelu Campos ya habló de la dura etapa de Alejandra Rubio

Durante su paso por Supervivientes 2025, en el Puente de las Emociones, Terelu Campos arrojó mucha más luz sobre la complicada etapa que vivió su hija desde que se hizo pública su relación con Carlo Costanzia y se confirmó su embarazo. Entre otras cuestiones, la colaboradora confesó haber visto «sufrir» y «llorar muchísimo» a su hija.

Es por eso que la hija de María Teresa Campos no dudó en aprovechar su paso por los Cayos Cochinos de Honduras para lanzar un llamamiento: «Espero que le den la oportunidad a Carlo que se merece». Al fin y al cabo, está intentando seguir adelante con su nueva empresa pero, sobre todo, con su nueva familia.