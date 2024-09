Brutal enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Alessandro Lecquio: «No tienes lo que hay que tener»

La llegada de Alejandra Rubio a Vamos a ver ha sido uno de los fichajes de la temporada, siendo una de las estrellas del programa en su sección de corazón gracias a su embarazo y su relación con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. El nuevo trabajo del actor y cantante ha sido el motivo de este enfrentamiento, que ha estado marcado por el hartazgo de la hija de Terelu Campos por las burlas de Alessandro Lecquio, que ha llegado a llamar a Carlo como «actor mudito», algo que ha sentado muy mal a la pequeña de la familia Campos y por lo que ha aprovechado su primer encuentro para dejarle claro lo que opina.

El Club Social del programa está lleno cada mañana de grandes personajes, pero la presencia de Alejandra se lleva la atención desde que ha llegado, siendo su vida personal uno de los puntos habituales de cada mañana. El nuevo trabajo de Costanzia está siendo objeto de debate en los últimos días, aunque él no quiera contar de qué se trata, por lo que los rumores de que se trata de una docuserie sobre su vida con Alejandra y la llegada del bebé que esperan siguen creciendo mientras ellos no confirman ni desmienten. Alessandro fue el más duro con su carrera profesional, ya que se mofó en días anteriores de su trabajo en la serie Toy boy, donde interpretó a un stripper mudo, lo que siempre le ha costado críticas por su talento como actor al no tener ni una sola frase.

Alejandra Rubio ha querido aprovechar su colaboración durante el programa del miércoles para defender a su novio después de contestar de malas maneras a la prensa que le esperaba a las puertas de casa para felicitarle por este nuevo trabajo. «A mí también me pasa, que estás hasta arriba y te toca una persona que… no se ve todo», ha asegurado la colaboradora, aunque en ningún caso ha justificado su comportamiento.

Después ha querido responder a Alessandro, que se burló de Carlo aprovechando que ella no estaba en plató, por lo que ha querido dejarle claro todo lo que piensan. «No me mola la gente falsa porque yo podré ser muchas cosas, pero falsa no. Lo de faltar el respeto al padre de mi hijo cuando no estoy porque no tienes lo que hay que tener para decírmelo cuando estoy delante… sinceramente, no lo entiendo», le ha comenzado diciendo.

La joven ya ha avisado que desde ahora su relación cambiará cuando se sienten juntos en el plató de Telecinco: «Hemos tenido una relación cordial, no te preocupes que si no hay paz, no habrá paz». Tras su sentencia, no ha dudado en dejarle claro a su compañero que su comportamiento no es el adecuado: «Hay que saber respetar y tú no sabes respetar cuando das opiniones sobre mi pareja y mi suegra, que jamás las tienes conmigo. No cuente porque decir actor mudito es de ser un ignorante. ¡Ve y hazlo tú!».

Pero Lecquio no se ha callado y ha contestado como era de esperar. «Nunca he visto una interpretación de él, me fío de lo que me contaron, me dijeron que tenía un papel que no hablaba, eso lo llamo actor mudito, no pongas cara de circunstancia porque lo del trabajo lo dijiste tú. No sé por qué te empeñas en ocultar el trabajo de tu pareja».

Alejandra Rubio aclara cuál es su nuevo trabajo

Sin confirmar que se trate de una serie sobre su vida, la hija de Terelu Campos sí que ha contado que está inmersa en «un proyecto personal» del que no puede «decir mucho porque no puedo hablar por contrato». Habrá que esperar para comprobar si en él también está su novio Carlo involucrado.