Alejandra Rubio para los pies a Joaquín Prat tras hacerle esta pregunta sobre Carlo Costanzia

Alejandra Rubio está disfrutando uno de los instantes más sorprendentes y espectaculares de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. Hace unos cuantos meses comenzó su relación sentimental con Carlo Costanzia y, tan solo un tiempo después, descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. Es cierto que la joven se ha visto abrumada por la presión mediática a la que se ha visto sometida tras la exclusiva en ¡Hola! donde confirmó su futura maternidad. A pesar de todo, y tras el final del programa Así es la vida en el que colaboraba asiduamente, la hija de Terelu Campos ha encontrado una nueva oportunidad laboral en Vamos a ver, espacio presentado de lunes a viernes por Joaquín Prat. El pasado lunes 16 de septiembre, la joven acudió a su puesto de trabajo y, entre otras cuestiones, acabó pronunciándose sobre su suegra, Mar Flores.

Entre otras cuestiones, porque se ha convertido una de las grandes protagonistas de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. La modelo ha debutado como diseñadora de una colección cápsula de una reconocida marca de ropa. Ante las cámaras de nuestros compañeros, Flores se mostraba feliz por esta oportunidad pero, sobre todo, porque su hijo Carlo Costanzia iba a acompañarla en una fecha tan señalada. A pesar de todo, el novio de Alejandra Rubio finalmente no pudo acudir al desfile. Una ausencia que, como era de esperar, ha generado muchísimas críticas. En Vamos a ver, tras consultar varias fuentes cercanas a Mar Flores, han asegurado que la modelo se quedó bastante triste al descubrir que su hijo no iba a estar a su lado en ese día tan especial. Eso sí, ante los medios, ella le excusó diciendo que el tráfico de Madrid había impedido que Carlo llegase a tiempo.

En mitad de esta nueva polémica, Alejandra Rubio ha querido aclarar y zanjar el asunto del por qué su pareja no pudo acompañar a su madre en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid como estaba previsto. «Es tan simple como que Carlo estaba trabajando. Estaba previsto que terminase a una hora y terminó 15 minutos después de que llegase al desfile, por lo que no llegó. Tenía todo preparado pero no llegó. No entiendo por qué se le da esa bola… Ante eso no se puede hacer nada», aseguró la nueva colaboradora de Vamos a ver.

Joaquín Prat, al escuchar a su compañera, no pudo evitar quedarse sin palabras por un dato que ella misma compartió: «¿Pero, ¿Carlo trabaja? ¿En qué trabaja?», preguntó. La joven, indignada y al imaginarse por dónde podían ir los tiros, no tardó en parar los pies al presentador de Vamos a ver: «Carlo trabaja, pero son cosas de su vida que no te voy a contar. De mí no vive nada. Que vivamos juntos no significa que viva de mí. Tiene su curro».

Por si fuera poco, Alejandra Rubio quiso ir mucho más allá: «No hay problema con Mar, yo tengo buena relación. Una pena que él no pudiera ir porque se quedó fastidiado. Claro que la avisó, le dijo ‘mamá perdóname que no llego’». Lo cierto es que, entre los numerosos motivos que se han barajado en cuanto a esta ausencia, hay uno que no ha dejado indiferente: Carlo no habría acudido porque no le pagaban por ser uno de los situados en el front-row de la pasarela. Algo que la hija de Terelu Campos también quiso aclarar para evitar malentendidos: «No le iban a pagar en ningún momento».