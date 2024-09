Alejandra Rubio confirma el sexo de su bebé y asegura que ya ha elegido el nombre

Hace tan solo unas semanas, el equipo de Vamos a ver dio a conocer uno de los fichajes bomba para esta temporada: se trataba de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos, tras el final de Así es la vida, no ha dudado un solo segundo en aprovechar esta nueva oportunidad laboral en el mundo de la televisión. La nieta de María Teresa Campos se estrenó la semana pasada como colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat. No lo tuvo fácil, puesto que tuvo que dar a conocer qué le pareció la portada que Paola Olmedo, la ex mujer de su primo, protagonizó en la revista Semana. Tan solo una semana después, este miércoles 11 de septiembre, la joven ha tenido que hacer lo propio. En esta ocasión, por la exclusiva que su primo José María Almoguera ha concedido a la revista Lecturas. ¡La familia Campos tiene muchos frentes abiertos!

Lejos de que todo quede ahí, Alejandra Rubio se pronunció ante las palabras de Mar Flores, la madre de su actual pareja. El martes, ésta presentó su colaboración con una reconocida firma. Entre otras cuestiones, los compañeros no tardaron en preguntarle por ese hijo que Carlo Costanzia está esperando junto a Alejandra Rubio y, sobre todo, cómo cree que será ese sentimiento de ser abuela. La respuesta no tardó en llegar y, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie: «No tengo ni idea de lo que voy a sentir, ya te lo diré cuando lo sea». A pesar de todo, Mar sí que aprovechó la ocasión para dejar algo muy claro, y es que está fascinada al ver cómo su hijo Carlo está verdaderamente entregado en su nueva faceta como padre: «Si mis hijos son felices, yo soy feliz», reconoció.

En Vamos a ver, por respeto, la nieta de María Teresa Campos se negó en rotundo a pronunciarse sobre la madre de su pareja. Eso sí, no tardaron en preguntarle por el sexo de ese hijo que está esperando. No solamente confirmó lo que se desveló hace varias semanas, sino que ha dado a conocer que ya tienen elegido el nombre aunque, por el momento, prefiere guardarse ese secreto.

Lo que sí quiso hacer saber Alejandra Rubio es que siente un profundo malestar tanto con Marta López como con Leticia Requejo, puesto que fueron ellas las que hicieron público el sexo de su bebé: «Es un niño, se sabe porque aquí una señora que se llama Marta López y otra señora que no me acuerdo quién era…», comenzó diciendo la colaboradora de Vamos a ver. Y añadió: «Dijeron el sexo de mi hijo, cosa que debería hacer yo en algún momento».

Marta López recordó que la información del nombre también se hizo pública en TardeAR, donde aseguraron que el bebé de Alejandra Rubio iba a llevar el nombre de su padre. Alejandra Rubio no tardó en pronunciarse, insinuando que podían haber cambiado de parecer: «Eso no tiene por qué ser así… Desde luego mucha relación con mi entorno no tienes y Leticia Requejo ni te cuento».