Alejandra Rubio confiesa la razón por la que nunca venderá una exclusiva sobre su hijo

Tras haber pasado prácticamente un mes alejada de la pequeña pantalla tras el final de Así es la vida, el programa que presentaban Sandra Barneda y César Muñoz, Alejandra Rubio ha regresado. Hace tan solo unos días, se confirmó su fichaje por Vamos a ver, el espacio que Joaquín Prat presenta todas las mañanas, de lunes a viernes, en Telecinco. A pesar de que hace días se compartió esta noticia, no ha sido hasta el pasado martes 4 de septiembre cuando hemos podido ver a la hija de Terelu Campos por primera vez en este plató para dar por comenzada su nueva etapa como colaboradora. Es importante tener en cuenta que, en este proyecto, la joven va a coincidir en un plató con su tía Carmen Borrego, tal y como ocurría en Así es la vida, puesto que también es colaboradora de este espacio.

No ha sido un estreno fácil para Alejandra Rubio, puesto que el pasado miércoles se publicaron los nuevos números de las principales revistas del corazón. En el caso de SEMANA, la protagonista era Paola Olmedo, la ex nuera de Carmen Borrego. La joven realizó una serie de declaraciones verdaderamente demoledoras, explicando todo lo que vivió durante la etapa en la que formó parte del Clan Campos y, sobre todo, el verdadero motivo por el que decidió poner punto y final a su matrimonio con de José María Almoguera. En su primer día en Vamos a ver, Alejandra Rubio se ha pronunciado sobre esta exclusiva de la que fuera mujer de su primo. Pero no todo queda ahí, ya que también ha querido sincerarse como nunca sobre la presión mediática que ha sufrido en los últimos meses tras hacerse pública la noticia de su embarazo.

«Al principio lo gestioné bastante peor pero, según van pasando los días, te vas acostumbrando y lo llevo mejor», comenzó diciendo Alejandra Rubio a sus nuevos compañeros, y añadió: «Nunca había vivido esto tan a lo bestia. La verdad es que ha sido complicado». Acto seguido, la hija de Terelu Campos hizo balance de lo que supuso para ella la exclusiva con Carlo Costanzia en ¡Hola! donde anunciaron que estaban esperando su primer hijo en común.

Al fin y al cabo, debemos recordar que la repercusión fue verdaderamente sorprendente e impactante. Algo que pilló por sorpresa a la nueva colaboradora de Vamos a ver: «Sigo sin ver cuál es el problema de dar la noticia así. Es verdad que yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia o de distintos temas de mi vida, pero una noticia así para mí era la mejor forma de hacerlo», reconoció, con total sinceridad.

De esta manera, y después de todo lo que ha vivido en los últimos meses, la nieta de María Teresa Campos ha llegado a una conclusión. Y es que no tiene pensado hacer más exclusivas que tengan relación con su vida privada: «No creo que vaya a conceder más exclusivas sobre el bebé. Tengo bastante claro que no quiero enseñar su cara. Nunca digas nunca, pero no creo que lo haga».

Lejos de que todo quede ahí, Alejandra Rubio ha aprovechado su estreno en el programa Vamos a ver dar a conocer en qué punto se encuentra, en estos momentos, su relación con Carlo Costanzia. De esta forma, ha desmentido cualquier tipo de rumor sobre un posible distanciamiento con el hijo de Mar Flores o, incluso, Terelu Campos: «Estamos muy bien, somos una pareja súper solida y me siento súper cuidada y querida. No entiendo por eso que se hable de rumores de crisis o de que me llevo mal con mi madre porque son cosas surrealistas que no pasan», sentenció.