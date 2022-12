Alba Carrillo decide dejar plantado al equipo de ‘Mediafest Night Fever’

La pasada semana Alba Carrillo se convertía en la gran protagonista de Mediafest Night Fever, así como del programa Sábado Deluxe al someterse al polígrafo. Estas apariciones surgieron después de la famosa fiesta junto a Jorge Pérez, sin embargo, el programa volvió a llamarla para participar en el festival, pero ella ha decidido darles plantón.

Los colaboradores de Sálvame han comentado que Alba Carrillo tendría que haber asistido al ensayo junto al artista con el que iba a cantar, el viernes por la noche, en el plató. Todos han asegurado que han tratado de poner todos los medios para que esta acudiera, pero no ha habido manera: “Empieza a poner problemas porque ha sido muy complicado para ella, que no está bien. La dirección le dice que se tranquilice que le pone todas las felicidades, que no se preocupe”, comentaban los colaboradores.

💥Alba Carrillo deja tirados al «Mediafest». ¿Se estará arrepintiendo de trabajar para esta productora o realmente está mal anímicamente? 👇 pic.twitter.com/uctYTPMf0r — Seram1 (@Seram110) December 15, 2022

“El equipo del programa está muy decepcionado, el lunes se empieza a hablar con ella para comunicarle que va a cantar con WRS”, comentaba un reportero del programa. Alba comunicaba que no se encontraba con fuerzas para seguir en el concurso: “A última hora de la tarde nos comunica que no quiere cantar ni con él ni con ningún otro cantante, que no quiere participar en el Mediafest, quiere retirarse de la televisión, no se siente con fuerzas”, comunicaban desde dentro del programa.

Estoy muy orgullosa de ti mi niña ❤️. Ojalá sigas en el MediaFest @AlbaCarrilloTW pic.twitter.com/Es3XB8SkVu — Aza 👠💍💙👮🏼‍♀️🦋 (@albistaxhoyos) December 10, 2022

El resto de los allí presentes se sentían muy decepcionados al ver esta actitud, pues era el público el que había decidido que ella continuara en el programa: “Estamos siempre hablando de cuidarnos la salud mental y todo eso es algo que está fenomenal, pero si sabes que no vas a ir lo que tienes que hacer es avisar con tiempo porque hay mucho trabajo detrás de casa gala”, expresaba Adela González.

Kiko Hernández fue el que más duro se mostró con ella pues nadie mejor que Alba Carrillo conoce lo mucho que cuesta sacar un programa así adelante. Y no solamente por los compañeros sino por todo el equipo y todas las áreas de producción que están trabajando para que todo pueda funcionar de manera correcta.