Cristina Porta a Alba Carrillo en ‘Sálvame’: “Habla de ti, que bastante tienes”

La historia que hay detrás de la supuesta noche que pasaron juntos Jorge Pérez y Alba Carrillo sigue dando de qué hablar y cada vez salen más versiones. Alba Carrillo realizó unas declaraciones en el polígrafo de Sábado Deluxe sobre Cristina Porta que no le sentaron nada bien. Esto ha hecho que la tensión entre ambas se dispare por los aires.

“Cristina Porta y Beatriz Jarrín tenían la intención de terminar la noche junto a Jorge Pérez pero él quiso estar conmigo, no tuvieron esa suerte”, opinaba la colaboradora de Ya es mediodía. Unas palabras que no le han gustado nada a Porta, amiga de Jorge Pérez, quién ha querido explicar la situación que este estaba atravesando.

Alba Carrillo: «Bea Jarrín y Cristina Porta (@Cris_Porta) tenían intención de terminar la noche con Jorge Pérez. Él quería estar conmigo, no tuvieron la suerte»#CrisPorta9D #yoveosálvame #SABADODELUXE #FiestaT5 pic.twitter.com/q3BmOOx07N — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) December 9, 2022

“Me reí en algunas ocasiones, pero me pareció una vergüenza, he hablado con Jorge, está desconectado, no ve la televisión”, comenzaba diciendo la finalista de Secret Story. Además, aprovechaba para echarse encima de Alba Carrillo y hablar sobre la actitud que esta estaba teniendo con todo lo que había pasado: “Yo sinceramente lo que me ha transmitido Jorge me da mucha pena, él está mal. Me parece una vergüenza lo que está haciendo, para mentir por lo menos tienes que saber hacerlo y preparártelo un poquito mejor”, expresaba sobre la modelo.

Cristina: Me da asco el machismo pero todavía me da más asco el machismo disfrazado de feminismo

Brava👏 #yoveosalvame #CrisPorta12D pic.twitter.com/nXHIXsmfcl — Pink🤍 (@pinkyskyfeed) December 12, 2022

“¿Quién es Alba para aconsejar a Isabel o a Alicia o para señalarme a mí y a Bea? Ella no es ejemplo para aconsejar. ¿Pero tú qué sabes? Habla de ti, que bastante tienes y dejar de señalar a otras personas y otras mujeres”, opinaba muy enfadada ante las acusaciones que la finalista de Gran Hermano VIP 7 había hecho.

Pero esto no es todo pues todavía tenía algo más que decir: “Me da asco el machismo, pero todavía me da mucho más asco el machismo disfrazado de feminismo”, decía Cristina Porta muy seria, mientras producía un enfrentamiento entre los colaboradores presentes en el plató.