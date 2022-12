Alba Carrillo no solo se ha visto envuelta en la polémica de su noche de fiesta junto a Jorge Pérez, sino que cada vez saca a la luz más información sobre los encuentros íntimos que tuvo junto a Canales Rivera hace tiempo. Durante el polígrafo realizado en Sábado Deluxe, la colaboradora ha cargado contra todos haciendo unas acusaciones sobre el torero que podrán interferir en su actual relación.

“Si que es verdad que él estaba que si que no, él quería volver con su mujer y no estaba siendo sincero. Por que estaba quedando conmigo, de hecho, ha dicho que no había quedado nada más que una vez conmigo y ya ha salido que ha quedado conmigo muchas más veces. Pero, además, no solo ha quedado conmigo, sino que ha quedado con otras chicas, engañándome a mí también”, opinaba sobre la infidelidad de Canales Rivera hacia su mujer.

Aunque eso solo era una parte de todo lo que tenía que contar. Y es que también comentó algo que dejó a todos los allí presentes boquiabiertos: “Lo peor es como me habló de su mujer, para mí eso es más grave. Dijo que quería volver con ella porque tenía dinero y está mi amiga anónima de testigo”, expresó. En ese momento, Kiko Hernández se levantó totalmente en shock por lo que acaba de escuchar.

Los colaboradores no dudaron en aprovechar la ocasión para preguntar a la invitada el por qué de su relación con Canales y haber quedado varias veces si a ella no le gustaba: “Lo de Canales es un tema mental mío, me ponen los tíos como de campo, muy masculinos. No me quedé insatisfecha, pero porque yo le ponía imaginación”, contestaba mientras el polígrafo afirmaba que estaba diciendo la verdad.

Después de todas estas acusaciones, el torero no podía quedarse en silencio y salió en su defensa: “No voy a permitir que se nombre a mi pareja y se digan las cosas mal. Lo estamos llevando bien porque éramos conscientes de que esto podía pasar y de la aventura que pude tener en dos ocasiones”, decía muy serio ante tales acusaciones.

Ante la pregunta de Terelu Campos sobre si era verdad que estaba con su mujer por dinero, respondió que eso no era verdad, e incluso ha faltado a trabajo donde se cobra muy bien por estar junto a su familia: “¿Me veis a mí diciendo algo así a una chica de la persona que amo?”, preguntaba a los colaboradores, que no sabían qué responder.