Los pasillos de Mediaset han sido testigos del amor entre dos de sus personajes públicos y es que parece ser que entre descanso y descanso ha surgido el amor. Los afortunados han sido Alba Carrillo y José Antonio Canales Rivera. La revista Semana ha sacado la exclusiva y ha revelado que la modelo de 35 años y el torero de 47 estuvieron cenando por Madrid y después se fueron juntos.

Al bajarse del taxi e ir a un bar de copas intercambiaron muestras de cariño entre risas y empezaron a acercarse hasta que el apoyo su mano en la cintura de ella y es cuando surge el beso, así lo cuenta el magacín. Cuando se marchan, también son testigos de que vuelven a coger otro taxi para dirigirse a un hotel de cuatro estrellas situado en el norte de Madrid y donde seguramente se hospede el torero, ya que no tiene casa en la ciudad.

Este último tiempo han compartido ratos en Telecinco, ya que Carrillo fichó recientemente por Sálvame como colaboradora y, aunque ya no ejerce, pudo coincidir allí con él. En ‘Secret Story’ ella defendía en plató a su madre, Lucía Pariente, que era concursante y él también estaba dentro de la casa de los secretos. No se sabe cuál es la unión actual, pero lo que está más que claro es que la tertuliana y el diestro amigos no son y que ambos han vivido situaciones sentimentales complicadas en los últimos meses.

Alba Carrillo afirmó que había roto con su pareja, el periodista Santi Burgoa, en el mes de septiembre y se sospechaba que podía ser por una tercera persona que mantenía relación con la cadena. Por otro lado, Canales Rivera terminó con su pareja, Isabel Márzquez, antes de entrar al concurso y esto pudo haber sido causado por la entrada de Cynthya Martinez a ‘Secret Story’, ya que tuvieron un affaire antes de entrar a la casa. Seguiremos atentos a las novedades que puedan salir de esta nueva pareja.