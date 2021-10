Este jueves, a partir de las 20:00 horas, tendremos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story’ presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, tendremos la oportunidad de ver una nueva expulsión, que recordemos que está entre Canales Rivera y Emmy Russ. ¡Pero no todo queda ahí!

Y es que también seremos testigos de un intenso cara a cara entre el torero y Cynthia Martínez, compañera de ‘Secret Story’. Estamos ante una de las galas más completas, ya que veremos cómo poco a poco el juego de las esferas comienza a avanzar. Luca Onestini va en cabeza con siete esferas en su poder, seguido de Lucía Pariente con cuatro.

Después del parón de 21:00 a 22:00 horas con motivo de la emisión de ‘Informativos Telecinco’, los espectadores de ‘Secret Story’ serán partícipes de una nueva expulsión. Tras la salvación de Adara Molinero, Cynthia Martínez, Luca Onestini y Cristina Porta, los que se juegan su continuidad en la casa son José Antonio Canales Rivera y Emmy Russ.

🚨 ¡TÚ DECIDES QUIÉN SE VA! 🚨 Llama al 905 85 55 50 o envía SECRETOS + NOMBRE al 27510. ¡Esta noche EXPULSIÓN! Bases legales en https://t.co/AOVu0D4yOz #Secret14O pic.twitter.com/Uj0pygXejI — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 14, 2021

Una vez conozcamos este nombre tendremos la oportunidad de presenciar unas nuevas nominaciones. Eso sí, antes de eso, se celebrará un nuevo juego cuyo vencedor conseguirá la tan ansiada inmunidad. Gracias a esto, el afortunado o afortunada podrá continuar, al menos, dos semanas más en ‘Secret Story’.

Por si fuera poco, debemos tener en cuenta que las nominaciones no serán iguales para todos. Otro juego será clave, ya que determinará cuántos puntos podrá repartir cada uno de los concursantes. Además, tenemos que tener en cuenta que Julen y Luca resultaron ganadores de una prueba que les otorga un papel fundamental.

¿En qué consiste? En tener la oportunidad de sacar a un nominado de la lista y, de esta manera, poner a otro de manera directa. ¡Pero no todo queda ahí! Y es que la Sala de la Verdad, estrenada en los últimos días por Adara Molinero y Gemeliers, tendrá unos nuevos visitantes: Cynthia Martínez y Canales Rivera se verán las caras para poder decirse todo aquello que no se han dicho desde que su historia comenzó. Por si fuera poco, podrán hacer balance de su paso por el reality de Mediaset. No te pierdas la nueva gala de ‘Secret Story’, esta noche, a partir de las 20:00 horas en Telecinco.