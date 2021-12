Este domingo Alba Carrillo protagonizó un tenso momento en ‘Secret Story’. La colaboradora, se vio obligada a rectificar tras realizar una falsa acusación a la dirección del reality. Una acusación que comenzó arremetiendo contra Cristina Porta, para finalmente cargar contra la dirección del programa.

Aprovechando el último debate, Alba Carrillo no dudó en volver a defender a su madre con uñas y dientes, cargando contra Cristina porta, y dando a entender que el mérito de la concursante de haber llegado a la final, no es por el apoyo de los espectadores, sino por un supuesto trato de favor de la dirección de ‘Secret Story’.

Este presunto trato de favor, según la colaboradora, vendría a raíz de una de las directoras de la productora del reality, que Alba Carrillo insistió en que se trataba de la madrina de Cristina Porta.

Alba, sobre Luca: «En el momento en el que Jordi ha dicho que yo era la hija de Lucía Pariente, ha sido súper despreciativo conmigo» #SecretNoche15 pic.twitter.com/Hs3W8DPBkG — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 19, 2021

«Mi madre se fue en la primera nominación porque no tenía de madrina a María Zambrano. Cristina Porta, un beso», dijo Alba Carrillo. Una afirmación que fue desmentida por Fátima, amiga de la concursante, que aseguró que Cristina Porta no conocía de nada a la directora hasta que llegó al programa.

Jordi González, muy enfadado con la afirmación de la colaboradora, no dudó en darle un toque de atención por la gravedad de sus palabras: «Haces referencia a un parentesco entre la directora ejecutiva del programa y Cristina Porta y me están pidiendo que lo desmienta, porque no hay ninguna relación, ni parentesco ni conexión». Tras el malentendido, Alba Carrillo se vio obligada a rectificar: “Pues vale, pues ya está. Yo, es lo que he leído y le hago mucho caso a las redes. No soy periodista».

Después de un corte publicitario, Jordi González volvió a insistir: «Me piden de producción que aclare de nuevo que Cristina Porta no tiene relación de parentesco ninguno con nadie del equipo de este programa. La confusión proviene de una ironía de mi compañero Jorge Javier Vázquez, alguien lo malinterpretó en alguna red social, lo divulgó y desde el programa se desmiente categóricamente».

«Ya somos mayores y no siempre hay que hacer caso de lo que se publica y se dice. Jamás, en ningún programa o ‘reality’ producido por esta empresa ni por Zeppelin TV, ha concursado nadie que tenga ningún vínculo personal o familiar con ningún presentador o compañero de la cadena», zanjó el presentador.